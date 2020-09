Volkswagen Golf 8: arriva la versione TGI a metano da 130 cavalli

Il Gruppo Volkswagen completa la gamma della Golf 8 inserendo a listino la versione TGI a metano, con motore 1.5 Litri da 130 cavalli e 200 Nm. Il prezzo? A partire da 32.500 Euro

Dopo le motorizzazioni a benzina, a diesel, con tecnologia ibrida a 48V e con quella ibrida plug-in alla spina, la Golf 8 sarà presto disponibile nei concessionari anche in quella a metano. Volkswagen ha voluto chiudere il cerchio sulle versioni disponibile della sua berlina più apprezzata di sempre, introducendo la variante TGI con propulsore quattro cilindri turbo-compresso da 1.5 Litri, capace di erogare 130 cavalli e 200 Nm di coppia massima.

Grazie all’adozione del ciclo Miller con rapporto di compressione elevato (12,5:1) in grado di aumentare l’efficienza e di diminuire le emissioni di CO2, la nuova Golf 8 TGI a metano garantisce dei consumi davvero irrisori. Nel ciclo combinato ha staccato il valore di 6,2-6,5 L / 100 km con un valore di emissioni pari a 111-116 g/km, per un’autonomia superiore ai 400 km con un singolo pieno. Nei test svolti dal marchio tedesco i collaudatori sono stati capaci di percorrere 100 km con soli 4 Euro di metano, riempito nelle tre bombole disponibili che consentono una capacità massima di 115 Litri (o 17,3 kg).

La nuova Golf 8 TGI si propone quindi come una vettura dall’elevata sostenibilità ambientale, definita dalla normativa italiana come un veicolo “monovalente” grazie alla sua alimentazione a gas metano: questa omologazione comporta alcune agevolazioni fiscali, tra cui l’esenzione parziale del 75% (in alcuni casi totale) della tassa automobilistica, che va ad aggiungersi all’esclusione dai blocchi del traffico in alcune specifiche località d’Italia. Questo, ovviamente, non va a condizionare le sue prestazioni, perchè la turbina a geometria variabile di cui è provvisto il suo motore permette di incrementare la pressione di sovralimentazione, portando come risultato riprese brillanti anche da bassi regimi e performance di tutto rispetto, come testimoniato dai suoi 211 km/h di velocità massima.

Per quanto riguarda la disponibilità, la nuova Golf 8 TGI arriverà nei concessionari negli allestimenti Life e Style, con un prezzo di listino a partire da 32.500 Euro. Il primo propone di serie i cerchi in lega Norfolk da 16”, i fari anteriori e posteriori a LED, l’Ambient Light esterno e interno, il sistema Keyless Go, il climatizzatore automatico Climatronic, il volante multifunzione rivestito in pelle, la strumentazione digitale Digital Cockpit, il Wireless Charge, il We Connect Plus, i sensori di parcheggio anteriori e posteriori Park Pilot e il Car2X. Tra gli ADAS figurano il monitoraggio della stanchezza del conducente Fatigue Detection, il cruise control adattivo ACC, il Front Assist con funzione di frenata di emergenza City, il riconoscimento pedoni e ciclisti, l’assistente alle manovre di scarto e alla svolta e l’assistente al mantenimento di corsia Lane Assist e Dynamic Light Assist.

In occasione del lancio, a queste dotazioni si aggiunge il pacchetto gratuito composto da navigatore Discover Pro con schermo touch da 10,25 pollici, comandi vocali naturali Natural Voice Control e Wireless App-Connect. L’allestimento Style, invece, aggiungerà al già ricco allestimento Life i cerchi in lega Belmont da 17”, i fari anteriori IQ.LIGHT LED Performance, il climatizzatore automatico Climatronic a tre vie, l’Ambient Light interno a 32 colori, il sedile per il guidatore ergoActive a 14 vie, i rivestimenti in ArtVelours e, tra gli ADAS, l’Emergency Assist, il Light Pack e il Travel Assist 2.0.