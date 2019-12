Volkswagen Golf 8: in onda il nuovo spot pubblicitario

Oggi è iniziata la campagna pubblicitaria della nuova Volkswagen Golf 8: inizialmente prevista solo in Germania, dal Q3 2020 arriverà anche in Europa

“Qualunque sia la vita che vivi… la Golf sarà sempre con te“, questo il concetto che traspare dalla campagna pubblicitaria iniziata oggi, venerdì 6 dicembre, per la nuova Volkswagen Golf 8, ultima versione della celebre automobile tedesca. Lo spot di cui è protagonista ha come obiettivo primario l’audience della Germania, che si estenderà a tutta Europa entro il terzo trimestre del 2020.

“Quest’anno abbiamo completamente rivisto il nostro linguaggio di design, il nostro stile di comunicazione, le immagini ma soprattutto la nostra identità aziendale – ha commentato Jochen Sengpiehl, CEO del gruppo automobilistico tedesco – La volontà è trasmettere ai nostri clienti un nuovo atteggiamento del marchio Volkswagen: più umano, più aperto, trasparente, responsabile e autentico“.

“Life happens with a Golf“, questo il nome del video che trovate qua sotto, si concentra sui ricordi che le persone associano alla Golf, così come alla capacità del gruppo teutonico di rendere accessibili a tutti le innovazioni digitali delle vetture del futuro, tra cui la sempre crescente connettività di bordo.