Volkswagen Golf 8 R 2021: tutto pronto per il debutto mondiale

Mercoledì 4 novembre la versione più potente di sempre della Volkswagen Golf verrà finalmente svelata, con un'ottava generazione ultra-tecnologica e rifinita nei più piccoli dettagli

Dopo la GTI, la GTI Clubsport, la GTE e la GTD, ora è giunto il momento di accogliere la più potente di sempre: tra un paio di giorni, per la precisione nella giornata di mercoledì 4 novembre, il Gruppo Volkswagen presenterà al grande pubblico la Golf 8 R, che diventerà di diritto la top di gamma della berlina tedesca più apprezzata dagli automobilisti. Una versione più sportiva, più potente e ancora più digitalizzata, che oggi è stata svelata in parte con un’immagine teaser che ritrae i dettagli del portellone posteriore, con tanto di logo R in evidenza.

Benchè manchi veramente poco all’unveiling ufficiale, il Gruppo Volkswagen non ha voluto sbottonarsi più di tanto sulle caratteristiche della sua nuova creatura: la Golf 8 R sarà equipaggiata sicuramente con il nuovo sistema di trazione integrale dotato di distribuzione selettiva della coppia sull’asse posteriore, ma anche con la tecnologia Vehicle Dynamics Manager integrata con il controllo elettronico del differenziale anteriore XDS e con il controllo adattivo del telaio DCC.

Lo scopo è quello di avere una vettura con una trazione eccellente in ogni condizione di guida, dagli input precisi e neutri e capace di garantire tanto divertimento anche grazie all’adozione della versione più potente del quattro cilindri turbo-benzina da 2.0 Litri (serie EA888) che equipaggia attualmente la gamma della Golf 8. Un’unità rivista con l’integrazione nella testata del condotto raffreddato ad acqua che porta i gas di scarico alla turbina e con l’alzata variabile delle valvole con doppia regolazione dell’albero a camme, che dovrebbero garantire una potenza ben superiore ai 300 cavalli. Per tutte le conferme del caso, tuttavia, vi diamo appuntamento a mercoledì: rimanete sintonizzati!