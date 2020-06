Volkswagen Golf 8 R-Line 2020: motore da 150 CV e prezzi da 29.500€

La Volkswagen Golf 8 diventa sportiva e muscolosa grazie al nuovo allestimento R-Line, disponibile nei concessionari a partire da 29.500 Euro

Dopo il debutto della versione “standard”, la Volkswagen Golf 8 torna sotto i riflettori e lo fa portando in dote un allestimento speciale che la rende ancora più sportiva: si chiama R-Line e si caratterizza per interni ed esterni rivisti, per l‘assetto sportivo ribassato e per lo sterzo progressivo di serie, che vanno ad impreziosire l’inedita versione con motore turbo-benzina 1.5 TSI EVO ACT da 150 cavalli, all’esordio assoluto con cambio manuale a sei marce. Il prezzo? A partire da 29.500 Euro.

VOLKSWAGEN GOLF 8 R-LINE 2020: LE NOVITÀ ESTETICHE

A primo impatto, la nuova Volkswagen Golf 8 R-Line 2020 sarà subito riconoscibile per i paraurti anteriore e posteriore specifici, che andranno a comporre una carrozzeria ora dotata anche di cerchi in lega leggera da 17 pollici, dettagli a contrasto e minigonne sportive in nero lucido, diffusore posteriore e vetri oscurati. Passando nell’abitacolo, ciò che salta all’occhio sono i sedili contenitivi con poggiatesta integrato rivestiti in tessuto e microfibra ArtVelours, il volante sportivo in pelle con cuciture a contrasto, il pomello del cambio in alluminio, pedaliera e poggiapiedi in alluminio spazzolato. Completa l’opera la grafica sportiva del Digital Cockpit, strumentazione completamente digitale di serie con schermo da 10,25 pollici.

VOLKSWAGEN GOLF 8 R-LINE 2020: LE NOVITÀ SOTTO IL COFANO

Le novità dell’allestimento R-Line della Volkswagen Golf 8, tuttavia, non finiscono qui. Come già accennato il listino della sportiva tedesca accoglie ora un nuovo propulsore, nello specifico il turbo-benzina 1.5 Litri TSI EVO ACT da 150 cavalli di potenza e 250 Nm di coppia massima. Un’unità che andrà a lavorare con il cambio manuale a sei rapporti MQ200 e che sarà provvista del sistema di gestione attiva dei cilindri ACT, capace di disattivare all’occorrenza due dei quattro cilindri per migliorare i consumi durante la guida. Qualche dato? 5,6-6,0 L/100 km e 127-137 g/km di emissioni di CO2.

Ma non è tutto: con l’allestimento R-Line la nuova Golf 8 ottiene anche un assetto irrigidito e ribassato di 15 mm rispetto a quanto proposto sulla versione standard, assieme a uno sterzo progressivo con un rapporto di sterzata che lo rende ancora più diretto in tutte le manovre di guida. Il software di gestione dell’auto, inoltre, è stato ottimizzato con nuovi algoritmi, che migliorano la risposta della vettura nei cambi di direzione.

VOLKSWAGEN GOLF 8 R-LINE 2020: ACCESSORIATA E TECNOLOGICA

L’allestimento R-Line della nuova Volkswagen Golf 8, infine, sarà composto di serie di tanti, interessanti, accessori che impreziosiranno un pacchetto davvero completo sotto tutti i punti di vista: presenti all’appello i fari a LED anteriori e posteriori, l’Ambient Light e il climatizzatore automatico Climatronic. Immancabili i sistemi di aiuto alla guida, tra cui spiccano il cruise control adattivo ACC, il sistema di controllo perimetrale Front Assist con frenata di emergenza e tecnologia predittiva dei pedoni, il sistema di mantenimento della corsia Lane Assist, i sensori di parcheggio Park Pilot, l’accensione senza chiave e il Driving Profile Selection per la scelta delle modalità di guida. Per il lancio sul mercato, inoltre, Volkswagen aggiungerà all’allestimento R-Line anche il navigatore Discover Media con schermo touchscreen da 10,25 pollici, i comandi vocali Natural Voice Control e il Wireless App-Connect.