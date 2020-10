Volkswagen Golf 8 Variant 2021: a fine anno in Italia da 29.750 Euro

Il Gruppo Volkswagen ha aperto gli ordini per la nuova Golf 8 Variant, che arriverà nei concessionari italiani alla fine di quest'anno. Il suo prezzo a listino? A partire da 29.750 Euro

Vi attira il design della nuova Volkswagen Golf 8 ma state cercando una vettura più grande per tutta la famiglia? Non disperate, perchè a fine anno arriverà la versione Variant della berlina tedesca più apprezzata di sempre: preordinabile fin da oggi, la station wagon Golf 8 Variant sarà proposta in tre motorizzazioni, la mild-hybrid eTSI da 110 cavalli e le due TDI da 115 e 150 cavalli, e in tre allestimenti – Life, Style e R-Line – con un prezzo di partenza a listino di 29.750 Euro.

VOLKSWAGEN GOLF 8 VARIANT 2021: PIÙ COMODA PER I PASSEGGERI

Rispetto al vecchio Model Year, la nuova Volkswagen Golf 8 Variant è più lunga di 66 millimetri per un totale di 4,63 metri, con un passo di 2,686 metri a tutto vantaggio della comodità una volta nell’abitacolo. Soprattutto per i passeggeri che viaggeranno sui sedili posteriori, dove troveranno circa 5 cm in più per le gambe che faranno sicuramente la differenza sulle lunghe distanze. L’aumento delle dimensioni della vettura ha comportato anche una maggiorazione del volume di carico, che ora tocca 611 Litri espandibili fino a 1.642 quando si abbatte il divano posteriore.

Per quanto riguarda il design, questa station wagon ricalca fondamentalmente il look della versione berlina mantenendo praticamente le stesse linee sia a livello di carrozzeria che di interni, dove trova spazio un infotainment di ultima generazione con quadro strumenti digitale per il pilota da 10,25” e con uno schermo centrale multifunzione da 8”. Confermate alcune delle chicche tecnologiche già viste sulla Golf 8 Berlina, come i fari IQ.Light Matrix LED, il differenziale elettronico XDS e il sistema Car2X, così come il pacchetto – davvero completo – dei sistemi di aiuto alla guida ADAS di livello 2.

VOLKSWAGEN GOLF 8 VARIANT 2021: GLI ALLESTIMENTI

Come anticipato, la Volkswagen Golf 8 Variant 2021 arriverà nei concessionari in tre allestimenti specifici: il primo, quello “base”, si chiama Life e prevede di serie i cerchi in lega Norfolk da 16”, i fari anteriori e posteriori a LED, l’Ambient Light esterno e interno, il sistema Keyless Go, il climatizzatore automatico Climatronic, il volante multifunzione rivestito in pelle, la strumentazione digitale Digital Cockpit, la ricarica Wireless, il We Connect Plus, i sensori di parcheggio anteriori e posteriori (Park Pilot), il Car2X. Per quanto riguarda gli ADAS, l’allestimento Life potrà contare sul sistema di monitoraggio della stanchezza del guidatore (Fatigue Detection), sul cruise control adattivo, sul Front Assist con frenata di emergenza, sul sistema di riconoscimento di pedone e ciclisti, sull’assistente alle manovre e al mantenimento della corsia e sul Dynamic Light Assist.

Il secondo allestimento è lo Style (+1.850 Euro rispetto al primo) e aggiunge i cerchi in lega Belmont da 17”, i fari anteriori IQ.Light LED Performance, il climatizzatore a tre zone, l’Ambient Light a 32 colori, il sedile ergoActive per il guidatore a 14 vie, i rivestimenti per gli interni ArtVelours e, tra gli ADAS, l’Emergency Assist, il Light Pack e il Travel Assist 2.0.

Come sulla berlina, l’ultimo allestimento è l’R-Line sportivo (+ 200 Euro rispetto allo Style), caratterizzato esternamente dai cerchi in lega Valencia da 17”, da dettagli a contrasto in nero lucido, dai paraurti anteriore e posteriore specifici, dalle minigonne laterali, dal diffusore posteriore e dai vetri oscurati. Gli interni, invece, saranno allestiti con i sedili in tessuto e microfibra ArtVelours, con il pomello della leva del cambio in alluminio, con il volante sportivo in pelle traforata con comandi multifunzione, con grafiche sportive per il Digital Cockpit e con pedaliera e poggiapiedi in alluminio spazzolato. Per quanto riguarda l’assetto, la versione R-Line avrà un setup irrigidito e ribassato di 15mm, a cui si aggiunge lo sterzo progressivo per una precisione di guida ancora più elevata.

VOLKSWAGEN GOLF 8 VARIANT 2021: PREZZI E MOTORIZZAZIONI

La Volkswagen Golf 8 Variant arriverà sul mercato nelle classiche motorizzazioni benzina e diesel, affiancate da una versione con tecnologia mild-hybrid a 48 Volt. Quest’ultimo disporrà del motore 1.0 benzina turbo da 110 cavalli, per un modello chiamato 1.0 eTSI EVO (abbinabile con il cambio automatico a doppia frizione DSG a sette rapporti) che, nella versione Life, esordirà a listino con un prezzo di 29.750 Euro.

Al suo fianco ci saranno due motori turbodiesel 2.0 TDI SCR, proposti con due potenze specifiche: da 115 cavalli, con cambio manuale a sei rapporti, e da 150 cavalli, con quello automatico DSG. Il primo potrà essere scelto con gli equipaggiamenti Life (da 30.900 Euro) e Style (da 32.750 Euro), mentre il secondo potrà contare su tutti e tre gli allestimenti (Life – 35.200 Euro, Style – 37.050 Euro, R-Line – 37.250 Euro).

Sempre verso fine anno, infine, debutterà anche la Golf 8 Variant Alltrack, versione off-road della nuova station wagon tedesca. Le sue peculiarità? Look da fuoristrada con paraurti rivisti e protezioni sui parafanghi e a livello del sotto-scocca, assetto rialzato, trazione integrale permanente 4Motion e una capacità di traino pari a 2 tonnellate. Il prezzo? Ancora da confermare.