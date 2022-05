Volkswagen Golf R: in arrivo la 20 Years Edition da 333 cavalli

La versione più potente della top di gamma Golf R compie 20 anni e debutterà in Italia in una serie speciale che sarà disponibile solo fino a metà 2023

Al fianco del modello Variant, la gamma della Volkswagen Golf R si arricchirà presto di una nuova versione speciale che vuole celebrare i primi vent’anni di questa particolare vettura, introdotta sul mercato nel lontano 2002 con il ben conosciuto nome di Golf R32. Da allora la tecnologia si è evoluta e oggi è in grado di alzare ancora di più l’asticella di ciò che è in grado di fare la berlina top di gamma della Casa di Wolfsburg, che sarà disponibile fino alla metà del 2023 con l’edizione ancora più performante “20 Years Edition“.

Rispetto alla R “normale”, questa versione ha ottenuto innanzitutto un aggiornamento prestazionale per il 2.0 TSI turbo-benzina montato sotto il suo cofano, che in questo caso passa da 320 a ben 333 cavalli di potenza. Si tratta di un vero e proprio record per il marchio tedesco, che ha anche inserito il pulsante dedicato Emotion Start sulla plancia con il quale viene aumentato il regime di avvio del propulsore fino a 2.500 giri al minuto per un sound ancora più aggressivo dai terminali di scarico posteriori.

Migliorata anche la risposta di motore e cambio (automatico DSG) durante i cambi di marcia nelle modalità di guida S e S+: il propulsore, infatti, sfrutta un settaggio specifico di precarico a livello del turbocompressore e di apertura delle valvole a farfalla durante le fasi di rilascio dell’acceleratore con le quali la coppia motrice si rende subito disponibile agli input del guidatore, mentre la trasmissione ora consente degli up-shifts e dei down-shifts più rapidi e meno impattanti durante la guida sportiva.

Dal punto di vista meccanico, inoltre, completano l’opera i due profili di guida specifici “Special” e “Drift”, con il primo in grado di aumentare la velocità di percorrenza in curva senza sacrificare la stabilità dell’assetto e con il secondo incline a rendere più semplici le derapate controllate di potenza attraverso una taratura dedicata dell’ESC e del sistema Torque Vectoring.

Per quanto riguarda l’estetica, infine, la nuova Volkswagen Golf R 20 Years Edition si distingue dal modello “normale” per diversi dettagli speciali tra cui la calandra anteriore in nero lucido con logo blu R presente anche sui parafanghi anteriori e sul portellone posteriore, i cerchi in lega Estoril da 19”, il grande spoiler posteriore con profilo nero e lo stemma 20R sul montante centrale, che tra l’altro viene proiettato a terra in versione luminosa nel momento in cui si vanno ad aprire le portiere anteriori.

Molto interessante anche la dotazione dell’abitacolo, nel quale la Golf R 20 Years Edition diventa la prima a proporre dettagli specifici sulla plancia e sui pannelli delle portiere in fibra di carbonio: questi elementi esclusivi sono accompagnati dai sedili sportivi con rivestimento in pelle Nappa, lettera R sui poggiatesta e impunture blu, che tra l’altro ben si sposano con l’esclusiva tinta della carrozzeria in Lapiz Blue.

Prezzi e disponibilità di questa speciale hot-hatch già in produzione presso gli stabilimenti di Wolfsburg? La Volkswagen Golf R 20 Years Edition sarà commercializzata entro i prossimi mesi in Europa, Nord-America e sui principali mercati internazionali, con un listino sensibilmente superiore a quello della R “normale” (in partenza da 55.200 Euro).