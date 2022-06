Volkswagen ID.4 GTX: è la prima elettrica a salire in cima a un vulcano!

Il proprietario di una ID.4 GTX di serie, Rainer Zietlow, è entrato nel Guinness World Record scalando il vulcano boliviano Cerro Uturuncu

Dopo il primato assoluto di percorrenza negli Stati Uniti dell’anno scorso, lo specialista d’endurance Rainer Zietlow ha centrato un altro Guinness World Record al volante di una vettura marchiata Volkswagen. Stavolta la protagonista è una ID.4 GTX, la quale è stata in grado di raggiungere la cima del vulcano dormiente Cerro Uturuncu scalando la bellezza di 5.816 metri senza alcun aiuto esterno.

Si tratta di un’impresa davvero degna di nota, perchè la rende la prima auto elettrica in assoluto ad essersi spinta così in alto: rispetto ad altre sue simili, però, questa ID.4 GTX non è stata modificata ed è rimasta sostanzialmente di serie, venendo equipaggiata esclusivamente con le sospensioni semi-attive intelligenti CVSAe sviluppate in collaborazione con la Tenneco e capaci di adattarsi alle condizioni dei sentieri sterrati a seconda dei dati rilevati dai sensori presenti a bordo.

Il team capitanato da Zietlow è inizialmente partito da Santiago del Cile per poi dirigersi verso l’Argentina e infine in Bolivia, per la precisione nella provincia di Sur Lipez dove è iniziata la scalata al vulcano Cerro Uturuncu. L’impresa, ovviamente, è servita a dimostrare che i veicoli elettrici sono predisposti a viaggiare ovunque e anche sulle lunghe distanze, purchè ricaricati presso le stazioni di servizio dedicate come quelle Enel X (tramite wallbox) impiegate dalla squadra di Zietlow.

“Il nostro obiettivo era di dimostrare che la mobilità elettrica è in grado di offrire prestazioni elevate anche ad altitudini estreme – ha affermato l’esperto avventuriero tedesco – La propulsione elettrica ha un vantaggio anche a tali altitudini perché non dipende dall’ossigeno dell’aria: siamo davvero entusiasti di aver dato prova delle capacità della nuova ID.4 GTX prodotta da Volkswagen AG“.