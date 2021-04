Volkswagen ID.4: la GTX pronta al debutto

Il primo modello sportivo della gamma ID di Volkswagen sarà la ID.4 GTX: trazione integrale, doppio motore elettrico e tanto altro... a partire dal 28 aprile

A poco più di un anno di distanza il marchio Volkswagen è pronto a rimpolpare in maniera consistente la sua famiglia ID: non solo con l’innovativa ID.6 presentata di recente al Salone di Shanghai, ma anche con la prima vettura che porterà in alto la sigla GTX, la quale caratterizzerà tutta una serie di veicoli sportivi ad alte prestazioni… ovviamente elettriche.

Il suo nome è Volkswagen ID.4 GTX, un modello che verrà presentato a brevissimo il prossimo 28 aprile: le ultime indiscrezioni parlano di un SUV a ruote alte dallo stile Coupé con un design più aggressivo e dalla firma luminosa specifica, provvisto di una powertrain dal doppio motore elettrico (uno per assale) che garantirà la trazione integrale su tutte e quattro le ruote motrici.

Le specifiche complete, purtroppo, sono ancora avvolte nel mistero. C’è da dire, però, che di recente il marchio Skoda (di proprietà del Gruppo Volkswagen) ha annunciato il debutto della versione sportiva Enyaq vRS, con tanto di doppio propulsore elettrificato da 306 cavalli e 6,2 secondi nello scatto 0-100 e di batterie da 77 kWh capaci di fornire un’autonomia massima di 460 km. Che sia questa la base di partenza per la prima GTX della storia di Wolfsburg?