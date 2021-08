Volkswagen ID.5: il SUV Coupé (anche GTX) si mostra al pubblico

Il prossimo SUV Coupé elettrico della Casa di Wolfsburg sarà presentato ufficialmente entro la fine del quarto trimestre del 2021

Dopo la presentazione della ID.4, che recentemente si è evoluta anche nella versione sportiva GTX, il marchio Volkswagen punta ad ampliare ulteriormente la gamma ID con una nuova vettura che verrà svelata ufficialmente entro la fine dell’anno. Il suo nome è ID.5 e, a conti fatti, si tratta della variante Coupé a “coda corta” della sorella ID.4, basata sulla piattaforma MEB condivisa anche con le recenti Audi Q4 e-tron e Q4 Sportback e-tron.

Un SUV dalle forme sportive quindi, enfatizzate dall’apposita versione GTX protagonista di alcune foto teaser che Volkswagen ha rilasciato di recente e che potete ammirare sfogliando la gallery a corredo di questo articolo. Le prime differenze con la ID.4 si possono notare nell’accentuata muscolatura della carrozzeria e nella linea del tettuccio, che tende a collegarsi con il lunotto posteriore terminando in un piccolo spoiler che aiuta la vettura a mantenere basso il coefficiente di penetrazione aerodinamica (Cx) alle medio-alte velocità.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, invece, la nuova Volkswagen ID.5 dovrebbe condividere completamente l’offerta già vista sulla ID.4, proponendo un modello a trazione posteriore da 204 CV e 310 Nm di coppia massima e un altro a trazione integrale con due motori elettrici su entrambi gli assi per un totale di 306 CV e 450 Nm di coppia massima. Non mancherà, come già detto, la versione GTX ad alte prestazioni, ancora una volta simile a quella della ID.4 e quindi capace di esprimere una potenza massimale di 299 CV. Le batterie? Da 77 kWh per un’autonomia fino a 520 km, ma per tutti i dettagli del caso a questo punto bisogna attendere la presentazione ufficiale…