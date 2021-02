Volkswagen ID.6: le prime foto del SUV elettrico a sette posti

Alcune fonti vicine al Gruppo Volkswagen hanno rilasciato ufficiosamente le immagini della ID.6, che da berlina familiare di lusso è diventata SUV elettrico premium a tre file di sedili

Come vi avevamo annunciato in un precedente articolo, il Gruppo Volkswagen ha l’obiettivo di espandere velocemente la propria gamma elettrica ID, andando presto ad affiancare la già presente ID.3 e la prossima ID.4 con una citycar berlina compatta (ID.1) e con un crossover cittadino dal nome in codice ID.2. Oltre a queste, però, la Casa di Wolfsburg aveva anche menzionato una familiare con sigla ID.6, che ipoteticamente era stata renderizzata come una berlina di lusso molto simile al concept Vizzion già visto nel 2018.

Grazie ad alcune fonti vicine all’universo Volkswagen, invece, sembra che la carrozzeria di questa vettura andrà incontro alle tendenze del momento, diventando un SUV Premium a sette posti che si posizionerà al di sopra della ID.4: le immagini presenti nella gallery parlano chiaro e mettono in evidenza delle linee imponenti e muscolose, con un anteriore dall’ampia griglia frontale che si contrappone alle fiancate e al posteriore più “leggeri” al fine di snellire le proporzioni complessive. Concettualmente stavolta la base di partenza è il prototipo Roomzz, svelato al Salone di Shanghai del 2019 e basato sulla piattaforma modulare MEB, che dovrebbe essere ereditata anche sulla protagonista di questo articolo.

Lato motorizzazioni, ovviamente, non si sa ancora nulla di ufficiale ma possiamo ipotizzare una powertrain da due motori elettrici (uno per assale) con potenza variabile da 204 a 306 cavalli, gestiti ovviamente dal sistema di trazione integrale 4Motion. Per quanto riguarda le batterie, invece, si stima un’offerta di base di almeno 82 kWh, capace di assicurare un’autonomia massima di 450 km e una ricarica veloce dell’80% di energia in soli 30 minuti grazie al supporto con le colonnine elettriche a 150 kW. Per tutti i dettagli del caso, tuttavia, dovremo aspettare il reveal ufficiale della vettura…