Volkswagen Maggiolino: e se tornasse in versione elettrica?

Il CEO della Volkswagen lancia l'idea: in maniera simile a quanto fatto con l'ID.Buzz, anche il mitico Maggiolino potrebbe rinascere come veicolo elettrico

E’ stato uno dei modelli più iconici prodotti sia prima che dopo la Seconda Guerra Mondiale e ha il merito di aver fatto la fortuna del marchio Volkswagen: il Maggiolino (anche conosciuto come Beetle) ha vissuto gran parte del XX secolo trasformando la sua carrozzeria e la sua dotazione in più generazioni, fino all’ultima del 2016 che ha poi resistito fino al 2019 quando la Casa di Wolfsburg ha annunciato lo stop definitivo della produzione.

La Volkswagen Beetle, infatti, ha lasciato il suo posto in gamma ad altri modelli maggiormente redditizi… ma pensateci: cosa succederebbe se tornasse nuovamente sul mercato? L’idea è recentemente balenata nella mente dell’amministratore delegato di Volkswagen, Herbert Diess, sulla scia dell’imminente lancio dell’ID.Buzz ed è stata prontamente riportata dal magazine spagnolo HibridosyElectricos: “Siamo entusiasti del lancio dell’ID.Buzz e, da questa esperienza, vogliamo imparare come sarebbe possibile portare il nostro mondo tradizionale ed emozionante nel settore dei veicoli elettrici pensando al Maggiolino“.

Con queste parole possiamo ipotizzare che ci siano dei progetti volti a riportare in vita la Beetle in versione full-electric, opportunamente aggiornata a livello estetico per essere anche più accattivante per il pubblico. Ricordiamo, infatti, che Volkswagen nell’estate del 2020 ha registrato il nome di “e-Beetle“, magari con riferimento proprio a un restyling a batterie del mitico Maggiolino. Che sia la volta buona?