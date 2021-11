Volkswagen Multivan: il Bulli T7 debutta in Italia con l’ibrido plug-in da 218 CV

Nel nostro Paese il nuovo Multivan costruito in quel di Wolfsburg arriverà nella sola versione a passo corto da sette posti ed alimentazione "alla spina"

A oltre settant’anni di distanza dalla produzione in serie della prima (mitica) generazione, il nuovo modello del Volkswagen “Bulli” è pronto a debuttare sul mercato italiano: si tratta del Multivan T7, presentato ufficialmente lo scorso giugno e in dirittura di arrivo sia nella versione da lavoro che in quella per il trasporto passeggeri su piattaforma modulare MQB capace di ospitare fino a sette persone.

Diverse le novità messe sul piatto: le versioni destinate all’Italia saranno esclusivamente quelle a passo “corto” da 3,124 metri, definite da una lunghezza complessiva di 4,973 metri, da una larghezza di 1,941 metri e da un’altezza di 1,907 metri che, insieme, assicurano una grande abitabilità di bordo per una capacità di carico totale di 3.672 Litri. Questa diminuisce a 1.844 Litri se si mantengono due file di sedili, mentre utilizzandole tutte e tre il volume nel quale riporre bagagli ed effetti personali si riduce a 469 Litri.

Passiamo alle motorizzazioni: la nuova Volkswagen Multivan T7 potrà essere equipaggiata con due propulsori benzina TSI (da 136 o da 204 cavalli) e con una specifica powertrain a tecnologia ibrida plug-in da 218 CV, la quale sarà anche l’unica commercializzata in Italia nella versione eHybrid. In questo caso l’unità 1.4 turbo-benzina da 110 kW sarà abbinata a un motore elettrico da 85 kW, il tutto gestito dal cambio automatico DSG a sette rapporti e da un pacco batterie da 10,4 kWh che garantisce un’autonomia in full-electric di circa 50 km.

Tre gli allestimenti disponibili dal nome di Space, Life e Style, ai quali si aggiunge la versione speciale Energetic che si distinguerà per essere abbinabile solamente alla motorizzazione “alla spina” con dettagli dedicati come il tettuccio panoramico in cristallo e i cerchi in lega specifici da 18 pollici. Il listino prezzi? Per il momento Volkswagen non ha annunciato nulla di ufficiale, ma appena sapremo qualcosa – come sempre – vi aggiorneremo: stay tuned!