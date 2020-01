Volkswagen Polo Sport: la piccola tedesca diventa aggressiva

Esterni R-Line, vetri oscurati, cerchi in lega Sebring da 16'' e molto altro: ecco il nuovo allestimento Sport della sesta generazione della Volkswagen Polo

Dalla sua prima edizione del 1975, la Volkswagen Polo è sempre stata uno dei punti di riferimento in campo automobilistico per tutti coloro che cercano un’automobile compatta che, allo stesso tempo, non rinuncia alle prestazioni nè a una dotazione di bordo da riferimento. Ora la piccola tedesca è giunta alla sesta generazione, che puntualmente ripropone questa ricetta di grandissimo successo che, oggi, si arricchisce di un allestimento tutto votato alla sportività.

Si chiama Volkswagen Polo Sport ed è la nuova nata del gruppo VW, che aggiunge alcuni elementi di prestigio che esaltano il carattere già dinamico di questa compatta: gli esterni fanno parte della linea R-Line, con la calandra e la mascherina inferiore in nero lucido, paraurti e minigonne, spoiler posteriore e scarichi trapezoidali cromati, che insieme ai vetri oscurati e ai cerchi in lega Sebring da 16” donano un’aggressività che trasforma radicalmente l’impatto visivo della nuova Polo.

VOLKSWAGEN POLO SPORT: PRESTAZIONI AL TOP

Per quanto riguarda le motorizzazioni, la Volkswagen Polo Sport potrà essere dotata degli stessi propulsori disponibili per il resto della gamma, vale a dire i benzina 1.0 EVO da 80 cavalli e TSI da 95 cavalli, il Turbodiesel 1.6 TDI da 95 cavalli con catalizzatore SCR di serie e l’ecologico 1.0 TGI da 90 cavalli dotato di impianto a metano. Sarà un’esclusiva dell’allestimento Sport, invece, il motore turbo-benzina a iniezione diretta 1.5 TSI ACT da 150 cavalli, associato al cambio automatico a doppia frizione DSG con sette rapporti.

Alte prestazioni, bassi consumi ed emissioni ridotte: ecco le caratteristiche di questo propulsore, che nel ciclo WLTP garantisce un consumo combinato di 6,3-6,4 Litri/100 km e delle emissioni di CO2 pari a 142-146 g/km. Risultati resi possibili grazie all’Active Cylinder Technology, un sistema di gestione che disattiva temporaneamente due dei quattro cilindri quando non sono necessari. Le prestazioni, in ogni caso, sono da riferimento: 150 cavalli e 250 Nm di coppia massima, con lo 0-100 km/h coperto in 8,2 secondi per una velocità massima di 216 km/h.

VOLKSWAGEN POLO SPORT: DOTAZIONE DA CLASSE SUPERIORE

A livello di dotazione di bordo la nuova Volkswagen Polo Sport non delude: di serie, infatti, saranno presenti i fari fendinebbia, il sistema di monitoraggio della distanza Front Assist con riconoscimento pedoni e funzione di frenata di emergenza City, il rilevatore di stanchezza del guidatore Fatigue Detection, il sistema anti collisione multipla e la radio Composition Media con display da 8” e app Volkswagen Connect.

Ma non è tutto, perchè l’allestimento Sport potrà essere ulteriormente arricchito con il Tech Pack, che include il climatizzatore automatico Climatronic, l’App-Connect per l’integrazione di Android Auto e Apple CarPlay, i sensori di parcheggio anteriori e posteriori Park Pilot e il volante multifunzione rivestito in pelle. Disponibili anche l’Exterior Pack e l’R-Line Interior Pack, i quali donano un carattere estetico ancora più avvincente che, di conseguenza, esalta il carattere sportivo di questa compatta.

La nuova Volkswagen Polo Sport sarà disponibile in tutti i concessionari a partire da 18.450 Euro, un prezzo che comprende il motore benzina tre cilindri 1.0 EVO da 80 cavalli e la formula finanziaria Progetto Valore Volkswagen di 36 mesi, in promozione speciale da 129 Euro al mese con 2.500 Euro di anticipo. Compreso nel prezzo anche il Valore Futuro Garantito, con 45mila km nella durata totale del contratto ed estensione di garanzia Extra Time di 2 anni o fino a 80mila km in omaggio.