Volkswagen Caddy, arriva la quinta generazione

Nuovo Volkswagen Caddy è disponibile con motori Turbodiesel TDI da 75 CV, 102 CV e 122 CV in abbinata con cambio manuale a sei rapporti o con cambio automatico a doppia frizione a sette rapporti. In alternativa c'è il motore turbobenzina TSI da 114 CV. Tutte nuove le linee esterne e decisamente ricco il pacchetto tecnologico

Volkswagen ha presentato nei giorni scorsi il nuovo Candy che arriva sul mercato con dimensioni più generose, un design all’insegna della filosofia “form follows function”, più tecnologia, maggiore versatilità e motori con ridotte emissioni di gas inquinanti.

Nuovo Volkswagen Caddy: le caratteristiche

La divisione Veicoli Commerciali di Volkswagen ha presentato il nuovo Caddy, giunto alla sua quinta generazione e completamente riprogettato rispetto alle precedenti. Caddy verrà declinato nelle versioni Kombi e monovolume per famiglie (Caddy), furgone per consegne urbane (Caddy Cargo) e camper (Caddy California). Per la prima volta questo veicolo multiuso è basato sul pianale modulare trasversale (MQB), impiegato anche per la Golf 8. La vettura passa da 2.682 a 2.755 mm permettendo ai desinger maggiore libertà in fase di progettazione. Gli esterni sono caratterizzati da soluzioni inedite, come il tetto panoramico particolarmente ampio con una superficie vetrata di 1,4 mq (disponibile, come già anticipato, anche per il Caddy California) che si estende sopra la prima e la seconda fila di sedili, nonché i dispositivi elettrici per le porte scorrevoli e il portellone. Un’ulteriore novità è costituita dai cerchi in lega leggera da 16, 17 e 18 pollici. Nuovi anche i fari a LED anteriori e posteriori. Sul nuovo Caddy fa il suo esordio anche il sistema Keyless Access /Advanced.

Le versioni autovettura e monovolume sono proposte di serie in configurazione a cinque posti; a richiesta, i modelli con due file di sedili possono essere ordinati – sia in versione a passo lungo che corto – con una terza fila di sedili come per il modello precedente. Sulla versione Style è disponibile il sitema Digital Cockpit e a seconda degli allestimenti, gli equipaggiamenti a bordo disponibili di serie o a richiesta comprendono sistemi radio e di navigazione abbinati a touchscreen con diagonale di 6,5 (16,51 cm), 8,25 (20,96 cm) o 10,0 pollici (25,4 cm). I sistemi di infotainment del Caddy sono gestiti attraverso una Online-Connectivity-Unit (OCU) con eSIM integrata, a una serie di servizi mobili online (MOD). Su Caaddy sono disponibili ben 19 sistemi di assistenza alal guida, di cui cinque inediti. Tra i più importanti troviamo il Travel Assist, l’assistente alla svolta (di serie) e l’assistente alla manovra con rimorchio Trailer Assist. Ampio il ventaglio di motorizzazioni a quattro cilindri tra cui scegliere. I propulsori Turbodiesel (TDI) hanno potenze da 75 CV, 102 CV e 122 CV e lavorano in abbinata col cambio manuale a sei rapporti o col cambio automatico a doppia frizione a sette rapporti. Rispetto al modello precedente, le emissioni di ossidi di azoto (NOx) vengono notevolmente ridotte tramite due catalizzatori SCR. L’alternativa è il motore turbobenzina TSI da 114 CV.

Nuovo Volkswagen Caddy: i prezzi

Nuovo Caddy Cargo 2.0 TDI da 75 CV, uno dei modelli maggiormente apprezzati dai professionsiti, verrà messo in vendita al prezzo di 22.732,28 euro chiavi in mano . Caddy Space, con potenza di 114 CV sarà in vendita e 25.940,00 euro chiavi in mano