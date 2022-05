Volkswagen Scout: in arrivo entro il 2026 un SUV e un pick-up elettrici

Alcune indiscrezioni riportano la volontà del Gruppo Volkswagen di realizzare un nuovo marchio solo per gli Stati Uniti dedicato alla produzione di SUV e pick-up elettrici

Il marchio Scout sembra che sarà rispolverato molto presto dal Gruppo Volkswagen, perchè sono già in fase di progettazione un nuovo SUV e un nuovo pick-up completamente elettrici e destinati al mercato nord-americano. L’indiscrezione arriva dal Wall Street Journal in accordo con quanto confermato direttamente dalla Casa di Wolfsburg negli ultimi giorni: la data di lancio per questi nuovi modelli è da segnare a calendario sul 2026, quando anche un brand indipendente al marchio tedesco farà il suo debutto proprio per permetterne la commercializzazione.

I due veicoli condivideranno la stessa piattaforma e saranno ispirati completamente al mondo del fuoristrada pesante: il SUV potrebbe assomigliare al Land Rover Defender, mentre il pick-up sarà proposto in versione “doppia cabina” perchè tra le configurazioni maggiormente utilizzate negli Stati Uniti. Sempre secondo le indiscrezioni riportate, i fondi stanziati per questo progetto sono di circa 1 miliardo di dollari, al cui interno sono previsti anche i 100 milioni per la costituzione della nuova società che, ovviamente, sarà gestita dal Gruppo Volkswagen.

Le attese sono di un volume d’affari di almeno 250.000 unità vendute all’anno, con la presentazione dei prototipi già nel 2023: a questo punto non ci resta che portare pazienza e vedere se tutte queste voci si trasformeranno in realtà – rimanete sintonizzati sui nostri canali!