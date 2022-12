Volkswagen T-Roc Cabriolet, arriva la versione limitata “Edition Grey”

Della vettura verranno prodotti soltanto 999 esemplari e le prime consegne partiranno da febbraio 2023

Volkswagen ha presentato la nuova T-Roc Cabriolet in versione speciale denominata “Edition Grey”, caratterizzata dall’elegante livrea opaca Indium Grey con accenti interni ed esterni in nero.

Volkswagen T-Roc Cabriolet “Edition Grey”: le caratteristiche

la Volkswagen T-Roc Cabriolet “Edition Grey” include una dotazione full optional, con numerosi sistemi di assistenza alla guida e una gamma di equipaggiamenti completa, con un vantaggio di prezzo fino a 1.400 euro rispetto agli allestimenti tradizionali. Nonostante un prezzo vantaggioso, non sarà una vettura per tutti visto che sarà prodotta in soli 999 veicoli. Le prime consegne a partiranno da febbraio 2023. Al primo colpo d’occhio spicca la livrea opaca che unisce eleganza e spirito sportivo. La tinta grigio indio opaca offre lo stesso livello di protezione del rivestimento trasparente convenzionale, in particolare per quanto riguarda la sua resistenza alle radiazioni ultraviolette e alla scheggiatura dei sassi. L’equipaggiamento di serie comprende anche il pacchetto di design Black Style con listelli decorativi e calotte degli specchietti neri e uno spoiler posteriore nero. Anche le maniglie delle porte e la scritta T-Roc sul retro sono in Deep Black. I cerchi sono da 18 pollici verniciati di nero nel design Grange Hill.

La base di partenza per T-Roc Cabriolet Edition Grey è la versione sportiva R-Line con motorizzazione 1.5 TSI da 150 CV e cambio automatico, che include anche lo sterzo progressivo. Di serie troviamo anche il navigatore connesso Discover, il pacchetto di aiuti alla guida IQ.DRIVE con guida assistita di livello 2 (cruise control adattivo, mantenimento di corsia, start & stop in colonna, assistente al cambio di corsia e monitoraggio dell’angolo cieco), luci a matrice di LED IQ.LIGHT, il pacchetto Winter con sedili e volante riscaldabili e la telecamera posteriore. In alternativa è possibile anche richiedere il pacchetto Edition Plus che aggiunge cerchi in lega da 19” Suzuka, l’Adaptive chassis control DCC, navigatore Discover Pro e impianto audio Beats.

Volkswagen T-Roc Cabriolet “Edition Grey”: quanto costa

Volkswagen T-Roc Cabriolet “Edition Grey”, come detto, verrà prodotta in 999 esemplari. Il prezzo per la versione base sul mercato tedesco è di 46.470 euro e di 51.600 euro per l’allestimento Edition Plus. Non sono ancora stati comunicati i prezzi per l’Italia.