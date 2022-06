Volkswagen T-Roc: la prova su strada del restyling 2022

Abbiamo effettuato il test drive del nuovo Model Year 2022 della Volkswagen T-Roc, sia in versione crossover che Cabriolet: ecco le nostre impressioni al volante

Il restyling di “metà carriera” rappresenta per ogni vettura un momento molto particolare: a metà della sua vita utile un’autovettura ha bisogno di una rinfrescata generale alla sua veste estetica e a un ammodernamento della dotazione di bordo… e questo è proprio quello che è stato riservato alla Nuova Volkswagen T-Roc 2022, che noi abbiamo recentemente provato sia nella versione Crossover che in quella Cabriolet. La gamma motori? Composta da due a benzina e da due a gasolio, declinati poi nei tre allestimenti Life, Style e R-Line. Ma andiamo con ordine…

VOLKSWAGEN T-ROC 2022: PIU’ SPORTIVA, MODERNA E RAFFINATA

Per quanto riguarda l’estetica, la Nuova Volkswagen T-Roc 2022 ha ottenuto un aggiornamento sostanziale sia all’avantreno che al retrotreno, dove ora spiccano i rinnovati paraurti con gruppi ottici ridisegnati (a LED per tutti gli allestimenti) e indicatori di direzione dinamici incorporati. A richiesta, inoltre, è possibile optare per il pacchetto LED Plus che integra i fari Matrix LED IQ.Light, i quali sono composti da 24 moduli di illuminazione per ogni proiettore che evitano l’abbagliamento involontario durante la circolazione.

Entrando nell’abitacolo, invece, la plancia ora ha un disegno completamente diverso che propone delle finiture “soft-touch” più raffinate rispetto alla plastica del precedente Model Year, mentre sedili e pannelli delle portiere possono essere rivestiti rispettivamente con la pelle ErgoActive oppure a scelta tra la fodera in tessuto oppure quella in simil-pelle.

VOLKSWAGEN T-ROC 2022: ANCORA PIU’ TECNOLOGICA

La Nuova Volkswagen T-Roc 2022 è stata aggiornata anche dal punto di vista della dotazione di bordo e ora propone un nuovo volante multifunzione, il quadro strumenti digitale (con schermo da 8 oppure da 10,25”) e l’infotainment MIB3 con diagonale fino a 9,2 pollici, che sull’allestimento top di gamma utilizza il software Discover Pro comprensivo di compatibilità Apple CarPlay e Android Auto e servizi in streaming.

Confermato anche il climatizzatore con comandi a sfioramento, così come un pacchetto ADAS ancora più completo che include il Front Assist, il Lane Assist per il mantenimento della corsia e, se si acquista il pacchetto IQ.Drive, anche il Travel Assist con cruise control predittivo assieme al Side Assist e al Park Assist per l’assistenza durante le manovre di parcheggio più difficili.

VOLKSWAGEN T-ROC 2022: MOTORI TRADIZIONALI, NIENTE IBRIDO

Lato motorizzazioni, per la Nuova Volkswagen T-Roc 2022 non è ancora arrivato il momento di abbracciare la causa dell’elettrificazione e infatti in gamma sono disponibili esclusivamente due propulsori a benzina (1.0 TSI da 110 cavalli e 1.5 TSI da 150 CV) e due a diesel, entrambi 2.0 TDI ma declinati nelle due potenze di 115 e 150 cavalli.

Ciò vale per il listino del modello Crossover, mentre quello Cabriolet è proposto esclusivamente con le prime due motorizzazioni a benzina. Diverso il discorso, invece, per la più sportiva T-Roc R, che invece si issa al top della gamma con un 2.0 turbo-benzina TSI da ben 300 cavalli in abbinamento alla trazione integrale 4Motion.

Uno sguardo agli allestimenti? La Nuova Volkswagen T-Roc 2022 può essere acquistata nella variante di base “Life” a partire da 26.600 Euro oppure in quella più completa “Style” da 29.100 Euro. Più costosa, ma anche più raffinata e sportiva, la R-Line, che sempre nel caso dell’1.0 TSI da 110 cavalli parte da 29.300 Euro. Per il listino completo, in ogni caso, vi rimandiamo al nostro articolo dedicato… ora concentriamoci sulle sensazioni che abbiamo provato al volante prima del modello Crossover e poi di quello Cabriolet!

VOLKSWAGEN T-ROC 2022: IMPRESSIONI DI GUIDA

Per consentirci di provarlo per bene Volkswagen Italia ha scelto la classica partenza dalla sua sede di Verona per poi portarci a Montagnana, stupenda città fortificata utilizzando sia l’autostrada che le tangenziali per poi passare alle strade provinciali senza rinunciare ad un piacevole percorso panoramico collinare sui colli berici vicentini, dove abbiamo potuto apprezzare tenuta e comportamento della vettura.

All’andata abbiamo optato per la seducente carrozzeria cabrio che sta riscuotendo grande successo anche in Italia che ci ha permesso di guidare open air sulle strade collinari venete. Quando volete passare da chiusa/aperta basta premere un comodo tasto ed in pochi secondi vi godete la trasformazione che si può effettuare anche a bassa velocità. Con la cabrio abbiamo utilizzato il collaudato benzina mentre con la versione chiusa abbiamo optato per il sobrio quanto scattante turbodiesel. Sul versante meccanico la Volkswagen T-Roc mantiene le sue qualità che l’hanno resa la Vollkswagen più venduta in Italia, davanti persino alla mitica Golf.

Posto guida ineccepibile cambio eccellente, sterzo preciso con frenata sicura e prestazioni/consumi ben bilanciati che non costringono ad alcuna rinuncia. Lo spazio non manca davanti e dietro al pari dei bagagli con una valida visibilità ed abitabilità che consente anche ai piloti piu’ alti di trovare facilmente la propria posizione di guida ideale. Una best seller che ha eliminato i difetti di gioventù e che ora è pronta a chiudere in bellezza la sua seconda fase di vita anche se è facile prevedere che la T-Roc avrà come la Golf molte future generazioni!