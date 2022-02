Volkswagen T-Roc R: ordini aperti per il restyling 2022 da 300 cavalli

La versione sportiva del crossover compatto tedesco arriva in Italia: il suo debutto nelle concessionarie è previsto per maggio da 48.700 Euro

Nella presentazione dello scorso novembre il puzzle non era ancora completo: al fianco del modello “tradizionale” e della Cabriolet, mancava solamente la versione più sportiva… che oggi il Gruppo Volkswagen ha confermato in arrivo per il prossimo mese di maggio. Basta una “R” per esaltare il carattere della T-Roc, giunta al suo restyling di metà carriera grazie al quale si issa al vertice della gamma con un motore 2.0 TSI da 300 cavalli e 400 Nm di coppia, abbinato alla trazione integrale intelligente 4MOTION e al cambio automatico DSG a sette rapporti.

In questo modo la Nuova Volkswagen T-Roc R è in grado di raggiungere la velocità massima (auto-limitata) di 250 km/h e di fermare il cronometro dello 0-100 in soli 4,9 secondi: questo risultato è garantito dalla presenza del Launch Control, per partenze sempre con la trazione ottimale, e di un telaio specifico con assetto ribassato di 20 mm e sterzo progressivo, che aiutano anche nel completare le manovre più difficili a bassa velocità.

La dotazione comprende poi un impianto frenante più potente di quello della T-Roc “normale” con pinze di colore blu, che aiuta nelle prestazioni assieme al controllo elettronico della stabilità (disattivabile manualmente) e al tasto per l’attivazione della modalità Race dedicata alla guida in pista. Dal punto di vista dell’estetica, la Nuova Volkswagen T-Roc R si distingue per alcuni elementi specifici come i paraurti “R” con le lamelle delle prese d’aria in nero lucido, le luci diurne a disposizione verticale, i vetri posteriori privacy, le minigonne in tinta con la carrozzeria, i gruppi ottici posteriori a LED con lenti oscurate, i gusci degli specchietti retrovisori a finitura cromata e i quattro terminali (sempre cromati) dell’impianto di scarico.

Come optional questi possono essere sostituiti con quelli in titanio dell’Akrapovic (- 7 kg sul loro peso complessivo), che ben si sposano con i cerchi in lega da 19” modello Pretoria in Dark Graphite opaco oppure modello Estoril in nero con superfici tornite a specchio. Nell’abitacolo, invece, spiccano il volante in pelle sportivo, i sedili con supporto lombare in altezza in tessuto ArtVelours e tessuto R (a richiesta regolabili elettricamente in pelle Nappa), la pedaliera in acciaio inossidabile, l’Ambient Lighting blu, il cielo nero, gli inserti in Piano Black su plancia e rivestimenti delle portiere (optional quelli in Lapiz Blue opaco) e il logo R sui listelli battitacco anteriori.

Per quanto riguarda la dotazione di serie, la Nuova Volkswagen T-Roc R 2022 (ordinabile da 48.700 Euro) propone un equipaggiamento molto ricco e completo che include, oltre a quanto già citato, il climatizzatore automatico Climatronic touch, il Digital Cockpit Pro da 10,25” con schermate specifiche R-Views, il Driving Profile Selection per le modalità di guida, l’App Connect con funzionalità Wireless e i fari Full LED anteriori e posteriori. Il pacchetto ADAS, inoltre, comprende il cruise control adattivo, il Front Assist con City Emergency Brake, l’assistente al mantenimento della corsia e l’assistente al parcheggio.