Volkswagen T2: in arrivo il Bulli della serie LEGO Creator Expert

Il mitico furgoncino degli anni '60 fatto di mattoncini si aggiorna: il precedente T1 diventa T2, aumenta in dimensioni e anche in qualità con un prezzo di 159,99 Euro

Dopo la versione della Playmobil, ora tocca a quella marchiata LEGO: la Casa di Billund è pronta a far debuttare il nuovo modello del Volkswagen “Bulli”, il mitico furgoncino tuttofare diventato famoso negli anni ’60 che dal 2011 è stato commercializzato nella variante T1 come parte della collezione Creator Expert. Un esemplare di grande successo per gli appassionati, che presto potranno affiancarlo con l’inedita T2 in vendita dal primo di agosto sul sito ufficiale al prezzo consigliato di 159,99 Euro.

Cosa lo renderà speciale rispetto al precedente T1? Il nuovo Volkswagen T2 Camper Van della Lego sarà innanzitutto più grande, con dimensioni di 35 cm in lunghezza, 14 in larghezza e 15 in altezza, e più dettagliato, perchè composto da ben 2.207 mattoncini con porta laterale scorrevole, parabrezza anteriore Baywindow e un frontale ridisegnato con il caratteristico marchio T2.

Anche gli interni sono stati curati in maniera meticolosa e si contraddistinguono per lo sterzo completamente funzionante, per diversi armadietti apribili con frigorifero, lavello e fornello a gas con teiera… senza dimenticare le sedie pieghevoli assieme al sedile posteriore che si può trasformare in una comoda seduta per godersi al massimo le vacanze. Non manca nemmeno una tavola da surf per andare a dominare le onde del mare, così come diversi adesivi dedicati alla personalizzazione del modellino di colore azzurro, che può anche essere munito di sticker vintage e targhe dedicate (tedesche o americane).

La ciliegina sulla torta? Sicuramente il tetto pop-top a scomparsa con tenda per divertirsi insieme ai propri amici in formato “mattoncino”: “Il camper Volkswagen è un veicolo raro che suscita nostalgia come pochi altri! Siamo certi che la versione LEGO porterà molto divertimento sia alle persone che hanno avuto la fortuna di averne uno o di andarci in campeggio, sia a coloro che lo hanno sempre desiderato – ha commentato il designer della LEGO Sven Franic – Anche se il Volkswagen Camper è già presente nella nostra collezione di auto LEGO, quest’ultima versione porterà ancora più soddisfazioni ai costruttori LEGO. L’interno meticolosamente equipaggiato ammalierà tutti i campeggiatori esperti e gli avventurieri, mentre l’accattivante esterno con il tetto a scomparsa è una prodezza di ingegneria proprio come il veicolo originale“.