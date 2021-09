Volkswagen Taigo: il listino prezzi del nuovo SUV Coupé parte da 22.600 Euro

Il marchio Volkswagen ha svelato i prezzi europei al pubblico per il nuovo Taigo: sarà disponibile in tre motorizzazioni e in due allestimenti, Life e R-Line

Sono passati due mesi dalla presentazione ufficiale della nuova Volkswagen Taigo e oggi, finalmente, la Casa di Wolfsburg ne ha svelato il listino prezzi per il mercato europeo. Il primo SUV Coupé del marchio tedesco, adattato dalla Nivus riservata al Sud America, si basa sulla piattaforma MQB A0 e propone un’estetica molto decisa e dalla sicura presenza su strada, aiutata anche da un equipaggiamento di bordo che vuole essere un inno alle più recenti tecnologie disponibili ad aiutare la vita del conducente durante la guida.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, la nuova Volkswagen Taigo arriverà sul mercato esclusivamente con propulsori a benzina: si parte con l’1.0 TSI da 95 cavalli e 200 Nm di coppia massima per proseguire con la stessa unità tre cilindri ma dalla potenza di 110 CV, tra l’altro abbinabile anche al cambio automatico DSG a doppia frizione e sette rapporti e non solo a quello manuale. Il top di gamma, invece, è rappresentato dall’1.5 TSI quattro cilindri da 150 cavalli e 250 Nm, in accoppiata al solo DSG e disponibile nel solo allestimento R-Line.

Al lancio previsto per i primi mesi del 2022, infatti, la nuova Volkswagen Taigo potrà essere scelta dai clienti essenzialmente in due versioni: innanzitutto quella chiamata Life, che include i cerchi in lega da 16”, le cromature sulla carrozzeria, i gruppi ottici a LED, il digital cockpit da 8” e l’infotainment Composition da 6,5” con compatibilità Apple CarPlay e Android Auto anche in wireless, il climatizzatore manuale, gli specchietti ripiegabili e riscaldabili elettricamente e il pacchetto ADAS IQ.Drive con cruise control adattivo, lane assist, travel assist e frenata automatica di emergenza.

Un gradino sopra, invece, si potrà trovare l’allestimento più sportivo chiamato R-Line, che propone paraurti dedicati con dettagli in nero lucido, diffusore con cromature per gli scarichi, fari Matrix LED IQ.Light, sedili riscaldati in tessuto ArtVelours, Digital Cockpit Pro da 10,25”, infotainment da 9,2”, tetto panoramico, differenziale elettronico XDS, selettore per le modalità di guida e cerchi in lega da 17”. I prezzi? Li abbiamo raccolti nello schemino riassuntivo qua sotto.

VOLKSWAGEN TAIGO MY2022