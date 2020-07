Volkswagen Tiguan 2021: il restyling porta la variante ibrida plug-in

Poche modifiche estetiche ma tanta sostanza sotto il cofano: motorizzazione ibrida plug-in con sistemi di assistenza alla guida di livello 2, ma anche una versione R da 320 cavalli

E’ la Volkswagen più venduta al mondo, con ben 910mila unità nel 2019, nonchè il SUV più apprezzato sul mercato europeo, che ora è pronto a un restyling per fargli mantenere saldamente la vetta della sua categoria. Stiamo parlando della Tiguan, che per il 2021 si rinnova portando in scena dei piccoli miglioramenti estetici ma, soprattutto, una decisa virata in fatto di motorizzazioni: da una parte troverà spazio sotto al cofano, per la prima volta in assoluto, un propulsore ibrido plug-in da 245 cavalli, dall’altra un allestimento R dall’indole aggressiva con un turbo-benzina da 320 cavalli. Quattro gli allestimenti disponibili: base, Life, Elegance e R-Line.

VOLKSWAGEN TIGUAN 2021: LIFTING IN STILE GOLF

In termini estetici, il Model Year 2021 della Volkswagen Tiguan prende spunto dalla Golf, proponendo un frontale con alcune piccole modifiche alla griglia, al cofano e ai gruppi ottici, allungati in maniera decisa verso le fiancate e, per la prima volta, disponibili anche nella tecnologia LED Matrix IQ.Light. Inedito anche il design di entrambi i paraurti, anteriore e posteriore, accompagnati da nuove luci a LED e da un rivisitato font del logo Tiguan, ora spostato al centro del retrotreno sotto allo stemma Volkswagen.

Per quanto riguarda gli interni, la nuova Tiguan 2021 rende più moderna la tecnologia a disposizione del guidatore, proponendo (come optional) un nuovo monitor a colori da 10” per la strumentazione, nuovi comandi touch per il climatizzatore e un volante del tutto inedito, caratterizzato da una serie di comandi touchscreen integrati. A livello di infotainment, il sistema di bordo della Tiguan sarà gestito dalla piattaforma MIB3 con Android Auto e Apple CarPlay, provvista di aggiornamenti over-the-air e di assistente vocale in grado di riconoscere il linguaggio naturale dei passeggeri.

VOLKSWAGEN TIGUAN 2021: IBRIDO DA 50 KM DI AUTONOMIA (ELETTRICA)

La prima grande novità della Volkswagen Tiguan 2021, tuttavia, è la nuova motorizzazione ibrida plug-in, che trasforma il suo nome in Tiguan e-Hybrid: questa è spinta da un 1.4 turbo-benzina associato a un propulsore elettrico di ultima generazione, che fa salire la potenza massima a 245 cavalli e l’autonomia in modalità completamente elettrica a 50 km, fino a una velocità di 130 km/h. Una versione già vista sulla Golf GTE, dalla quale però si distingue per la modalità di guida dedicata per sfruttare al massimo le potenzialità del sistema ibrido.

Una grande rivoluzione, quindi, per la nuova Tiguan, che ottiene anche un aggiornamento per i suoi sistemi di guida autonoma ADAS di livello 2: la news più interessante è l’inedito IQ.Drive Travel Assist, provvisto di cruise control adattivo e mantenimento della corsia capace di funzionare fino a una velocità massima di 210 km/h. Confermate le capacità predittive dell’intero pacchetto, in grado di leggere i cartelli stradali per adattare automaticamente la guida alle regole della strada che si sta percorrendo.

VOLKSWAGEN TIGUAN 2021: VERSIONE SPORTIVA DA 320 CAVALLI

Se la versione ibrida plug-in non è abbastanza, Volkswagen propone per la nuova Tiguan 2021 anche una variante sportiva: chiamata Tiguan R, è caratterizzata da un potente 2.0 Litri turbo-benzina da 320 cavalli, associato alla trazione integrale 4Motion (con sistema di ripartizione della coppia Torque Splitter) e al cambio automatico DSG. Un allestimento che, di serie, arriverà nei concessionari con cerchi in lega da 21”, assetto a controllo elettronico, appendici aerodinamiche sulla carrozzeria, sedili sportivi, impianto frenante potenziato e sistema di scarico realizzato in collaborazione con Akrapovic.