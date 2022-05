Volkswagen Touareg: a metà giugno arriva la versione speciale “Edition 20”

Per celebrare i suoi primi vent'anni sul mercato, il Gruppo Volkswagen ha presentato una serie speciale della Touareg che avrà un prezzo in partenza da 77.530 Euro

A vent’anni di distanza dal lancio ufficiale sul mercato del primissimo Model Year, la Volkswagen Touareg festeggerà molto presto il suo compleanno con un’edizione speciale della terza (e attuale) generazione, chiamata per l’occasione “Edition 20” e caratterizzata da diversi dettagli unici con tanto di badge dedicati sulla carrozzeria (per la precisione a livello dei montanti centrali) e all’interno dell’abitacolo.

Per quanto riguarda l’estetica, la nuova Volkswagen Touareg Edition 20 porterà in dote l’esclusiva colorazione Meloe Blue in abbinamento ai cerchi Bogota da 20” in nero lucido, un trattamento che è riservato anche ai passaruota e al diffusore posteriore. Presenti all’appello anche i vetri e il lunotto oscurati assieme ai gruppi ottici posteriori a LED in tinta rosso ciliegia, mentre all’interno dell’abitacolo trovano posto gli elegantissimi rivestimenti dei sedili in pelle nera Savona con cuciture a rombi, al fianco dei profili della plancia in Ceramique beige chiaro con dettagli rossi.

Molto ricca anche la dotazione tecnologica di serie, che prevede il sistema infotainment Innovision Cockpit con schermo da 15” e pacchetto ADAS per la guida assistita di Livello 2, mentre dal punto di vista meccanico saranno disponibili ben quattro motorizzazioni delle quali due a gasolio, una a benzina e una ibrida plug-in. Andando con ordine, siamo di fronte al classico V6 TDI da 3.0 Litri con 231 CV/500 Nm oppure con 286 CV/600 Nm, al V6 TSI da 340 CV/450 Nm e al V6 TSI di tipo eHybrid in grado di erogare 381 cavalli e 600 Nm di coppia massima, scaricati a terra attraverso il cambio automatico a otto rapporti e la trazione integrale.

Disponibilità e prezzi? La versione speciale Edition 20 della Volkswagen Touareg sarà disponibile in tutte le concessionarie europee a partire dalla metà del mese di giugno con un listino prezzi in partenza da 77.530 Euro – se si prende in considerazione il diesel di base con piattaforma V6 TDI da 231 cavalli.