Volskwagen T-Roc Cabriolet: il SUV vista cielo

Due i motori disponibili per la Volskwagen T-Roc Cabriolet, entrambi turbo a benzina TSI. Ricca la dotazione tecnologica con un occhio di riguardo per la sicurezza in marcia. Disponibile dal 2020, dovrebbe costare meno di 30.000 euro

La bella stagione vi ha fatti venire un’irrefrenabile voglia di possedere un’auto cabriolet, ma poi ripensate alla praticità del vostro SUV e non sapete più cosa scegliere. Volskwagen è venuta incontro a chi non sa dare risposta a questo dubbio amletico presentando la nuova Volskwagen T-Roc Cabriolet che sarà disponibile a partire dal 2020.

Volskwagen T-Roc Cabriolet: com’è fatta

I prossimi saloni invernali dedicati alle automobili si preannunciano ricchi di novità e per chi come Volskwagen gioca in casa (ad esempio a Francoforte) è obbligatorio stupire. La casa tedesca ha deciso di farlo mostrando al pubblico la nuova Volskwagen T-Roc Cabriolet presentata in queste ore alla stampa. Si tratta di un concetto di vettura nuovo, un SUV compatto ma portato di tetto apribile in grado di attirare una nuova fascia di mercato. Grazie alla sua linea slanciata la T-Roc Cabriolet dichiara di essere un’auto giovane e dinamica, senza però rinunciare a nulla in fatto di prestazioni e comfort. Due i motori disponibili, entrambi turbo a benzina TSI: il primo è il tre cilindri da 1,0 litri, con 115 CV di potenza massima e 200 Nm di coppia massima, abbiano a un cambio manuale a 6 marce, mentre il secondo è un propulsore a 4 cilindri da 1,5 litri, 150 CV di potenza , 250 Nm di coppia e volendo cambio automatico a doppia frizione DSG a sette rapporti.

Di serie vengono fortini cerchi da 17″ ma è possibile avere anche quelli in lega da 19″. Ricca la dotazione tecnologica con un occhio di riguardo alla sicurezza stradale grazie ai sistemi ADAS che prevedono la frenata di emergenza Front Assist, il riconoscimento dei pedoni, la frenata anticollisione multipla e il mantenimento della corsia Lane Assist. Una bella novità è il sistema eSIM integrata che grazie al Sistema Modulare di Infotainment MIB3, permette alla vettura di essere sempre online. Il tetto apribile è realizzato in tessuto ed è completamente automatico, si apre in movimento fino a 30 km/h e in soli 9 secondi. Questo porta a una riduzione di circa un terzo del volume di carico ripetto alla T-Roc normale, ma la capienza del bagaglio è comunque di 284 litri.

Volskwagen T-Roc Cabriolet: quanto costa

la nuova Volkswagen T-Roc Cabriolet sarà presentata al prossimo Salone di Francoforte 2019 in programma a settembre e sarà commercializzata a partire dal 2020. Non sono ancora stati comunicati i prezzi ufficiali, ma il suo costo dovrebbe aggirarsi intorno ai 30.000 euro, forse anche qualcosa meno.