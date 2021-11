Volta Zero: il camion elettrico anglo-svedese pronto per i test su strada

L'auto-articolato a zero emissioni con portata da 16 tonnellate è arrivato allo stadio finale di progettazione e ora sarà destinato ai collaudi su strada

Al fianco delle automobili per i privati, anche i veicoli commerciali da trasporto si stanno convertendo gradualmente verso alimentazioni rinnovabili, preferibilmente elettriche con batterie da ricaricare attraverso le colonnine “fast-charge”. Dopo i progetti di Hyundai e l’auto-articolato da record di Futuricum, ora tocca all’idea lanciata dall’azienda anglo-svedese Volta Trucks, che propone un furgone a zero emissioni con portata di carico da 16 tonnellate e numerosi sistemi tecnologici volti a garantire la piena sicurezza una volta su strada.

Il suo nome? Volta Zero, già presentato l’anno scorso in versione prototipo in diverse città europee (tra cui Milano) e ora ormai giunto alla sua versione di serie, che non aspetta altro di entrare in produzione per poi essere commercializzato a partire dalla fine del 2022. Prima, ovviamente, dovrà essere sottoposto ai classici test e collaudi, previsti per i primi mesi del prossimo anno grazie al contributo di selezionati clienti che diventeranno partner importanti del progetto stesso.

Come potete osservare sfogliando le foto presenti in gallery, il Volta Zero avrà un’estetica moderna e molto pulita, completamente ridisegnata in ogni suo pannello (di lino naturale e resina biodegradabile) e con una firma luminosa inedita che, rispetto al concept, non presenta la barra frontale a sviluppo orizzontale con tecnologia a LED. Il concetto alla base di questo camion è quello di puntare sull’alimentazione elettrica per eliminare la produzione di CO2 durante la marcia ma anche di incentivare la sicurezza del guidatore rispetto ai vari utenti della strada… motivo per cui è stata costruita una cabina innovativa con visuale panoramica a 220°.

Questa è realizzata con il conducente al centro e in posizione ribassata, in modo che i suoi occhi siano a 1,8 metri da terra e quindi in linea con pedoni e ciclisti, sicuramente i più a rischio durante la circolazione quotidiana. L’ampio angolo di visuale riduce inoltre la presenza degli angoli ciechi, mentre la presenza di telecamere posteriori (in sostituzione degli specchietti retrovisori) e di altre di tipo perimetrale a 360° monitorano completamente ciò che succede all’esterno del veicolo.

Molto fornita anche la dotazione di ADAS, che comprende lo sterzo attivo, il monitoraggio della segnaletica stradale e del traffico alle spalle del conducente, il Lane Change Assist assieme al Lane Departure Warning e addirittura un sistema di intelligenza artificiale che controlla le condizioni del veicolo al fine di prevenire guasti di ogni genere.

Per quanto riguarda la motorizzazione, il Volta Zero sarà il primo veicolo commerciale di grandi dimensioni in Europa ad utilizzare uno speciale motore inserito direttamente nell’assale posteriore (e-Axle), privo di albero di trasmissione ed estremamente compatto al fine di avere spazio sufficiente per il posizionamento centrale del pacco batterie, con capacità variabile da 160 a 200 kWh per un’autonomia con la singola ricarica di 150-200 km. Si tratta di una soluzione modulare che offre un ciclo di vita molto lungo, rivelandosi allo stesso tempo ottimale per le consegne “dell’ultimo miglio”.

Tornando alle novità rispetto al prototipo, il Volta Zero di serie potrà contare su diverse modifiche per la cabina: qui i rivestimenti sono ora in grigio antracite, mentre i pavimenti sfruttano materiali in gomma (anzichè in legno) per una maggior resistenza all’usura nel tempo. Anche la divisione tra la cabina e il cassone è stata rivista e non sfrutta più una struttura diagonale ma una verticale, per una più efficiente costruzione una volta in linea di montaggio.