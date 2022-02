Volvo XC40 2023: il restyling fa capolino sul configuratore online!

Il restyling della XC40 è stato pizzicato online ancora prima della sua presentazione ufficiale: ecco tutte le novità

Quest’anno la Volvo XC40 andrà incontro al suo tanto atteso restyling di “metà carriera”: è sul mercato dal 2017 ed è giunto il momento di un aggiornamento importante per il SUV del marchio svedese, sia a livello estetico che in fatto di motorizzazioni – le quali confermeranno sicuramente la presenza delle varianti a tecnologia ibrida (mild-hybrid e plug-in) e dell’elettrica a trazione anteriore o integrale dual-motor.

La presentazione del nuovo Model Year è attesa nei prossimi mesi, ma a quanto pare alcuni configuratori online del marchio Volvo (in particolare quello della filiale con base in Inghilterra) hanno colto di sorpresa tutti quanti, pubblicando in rete le prime immagini ufficiali di quella che sarà la XC40 di nuova generazione.

Come potete osservare anche voi sfogliando le foto presenti in gallery, le novità estetiche si concentrano in un frontale completamente rinnovato a immagine e somiglianza della “sorella” C40 Recharge, quindi provvisto di un paraurti più prominente e muscoloso e di gruppi ottici a LED più affilati. La griglia, almeno sulle versioni con motore a combustione, rimane aperta, mentre sulle elettriche sarà chiusa come accaduto già sugli attuali Model Year.

Tutto nuovo anche il design dei cerchi, mentre al retrotreno l’aggiornamento 2022 porta in dote uno spoiler dal design differente e un motivo della firma luminosa a LED più accattivante. Passando nell’abitacolo, le novità della Volvo XC40 2023 si concentreranno sull’utilizzo di materiali inediti per i rivestimenti dei sedili e della plancia, dove sarà confermato l’infotainment con sistema operativo Google e schermo touchscreen da 9 pollici. A questo punto non ci resta che attendere la presentazione ufficiale da parte del marchio svedese per capire se queste anticipazioni saranno confermate.