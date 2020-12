Waze si aggiorna con la voce e la slitta di Babbo Natale

L’app di navigazione di Google indossa la veste natalizia e sostituisce la classica automobilina digitale con la slitta di Santa Claus

Mancano meno di dieci giorni al Natale e anche Google ha pensato di organizzarsi per festeggiare al meglio le imminenti festività. Come? Aggiornando la sua app di navigazione Waze con Babbo Natale al posto della tradizionale automobile che simboleggia la propria posizione sulla mappa. Il simpatico vecchietto con la barba vestito di rosso guiderà la sua slitta piena di regali e, con la sua voce, darà tutte le indicazioni stradali del caso, per un itinerario impreziosito anche dalle tipiche musichette del periodo.

Un’aggiunta sicuramente di grande valore da parte di Google, che però sarà riservata esclusivamente agli USA, al Regno Unito e a tutti i mercati in lingua inglese per un tempo limitato fino al prossimo 31 gennaio. Entro questo termine l’app Waze otterrà il pacchetto natalizio sia su Android che su iPhone, il quale poi potrà essere anche trasferito sulle tecnologie a bordo della propria automobile come Android Auto e Apple CarPlay.

Come attivarlo? Una volta effettuato il download dell’aggiornamento vi basterà entrare nel menu delle Impostazioni e scegliere la sezioni Voce e Suoni, dove si troverà l’indicazione English (US) Santa. Per abilitare la slitta di Babbo Natale, invece, bisognerà tornare sulla Visualizzazione Mappa e cliccare sull’automobilina al centro che rappresenta la vostra posizione: nell’elenco che vi apparirà vi basterà scegliere la “slitta Shell”, che quindi sarà visualizzata e potrà accompagnarvi in ogni vostro viaggio durante le prossime festività.