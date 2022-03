Wiesmann: la prossima sportiva (elettrica) sarà la Project Thunderball

La prossima supercar della tedesca Wiesmann è al momento conosciuta come Project Thunderball e avrà un motore al 100% elettrico

Il futuro della factory tedesca Wiesmann parla elettrico: dopo aver adottato per lunghi periodi i V8 della BMW, ora è giunto il momento di passare al mondo delle zero emissioni attraverso una nuova sportiva che, ad oggi, è conosciuta internamente con il nome in codice “Project Thunderball“. Come potete vedere dalle prime immagini teaser presenti in gallery, la supercar teutonica sarà a cielo aperto e, con una livrea al momento camuffata, si farà carico di portare Wiesmann nel nuovo millennio.

“Mentre l’industria automobilistica sta subendo la sua più grande rivoluzione in un secolo, non può esserci momento migliore per annunciare il ritorno di un’icona automobilistica rinnovata, rinata e ricaricata – ha affermato Roheen Berry, proprietario di Wiesmann – La Thunderball continuerà la reputazione di Wiesmann nel fissare nuovi standard in termine di prestazioni, artigianalità e puro divertimento. Con il suo stile inequivocabile, questo è il modello Wiesmann adatto al 21° secolo“.

Dal momento che Wiesmann si è sempre affidata al supporto di BMW, è probabile che la tecnologia della Project Thunderball sarà ereditata dai sistemi a batterie della Casa di Monaco di Baviera. Una cosa è certa: non sarà una ibrida (full o plug-in), ma un modello al 100% elettrico.