Winnebago e-RV Concept: il camper elettrico di lusso su base Ford Transit

L'azienda americana Winnebago ha presentato un prototipo di camper elettrico con pacco batterie da 86 kWh, in grado di assicurare un'autonomia di circa 200 km

Dopo il progetto di Sortimo che ha coinvolto il Mercedes EQV, ora il mondo dei camper dà il benvenuto a un’altra azienda disposta ad investire sui propulsori ad alimentazione elettrica: l’idea arriva dagli Stati Uniti, dove l’allestitore Winnebago ha concretizzato un prototipo di “veicolo ricreativo” chiamato e-RV Concept capace di soddisfare, nella sua versione di serie, la maggior parte delle esigenze dei clienti, visto che è equipaggiato con una powertrain dall’autonomia di 125 miglia (circa 200 km).

La base di partenza di questo veicolo è il ben conosciuto Ford Transit, ovviamente modificato con un’unità a batterie (dalla capacità complessiva di 86 kWh ricaricabile attraverso le colonnine ultra-veloci in 45 minuti) sviluppata dalla Lightning eMotors. Non è solo la motorizzazione, però, ad essere a “zero emissioni”: anche l’allestimento interno è stato scelto con un occhio di riguardo ai consumi energetici, così come i materiali calpestabili e le pareti dei vari scompartimenti.

Il piano cottura a induzione e il frigorifero, infatti, sono alimentati dalla corrente AC a 110 Volt, mentre il condizionatore e lo scaldabagno funzionano in CC fino a 350V: il pavimento, inoltre, è in sughero riciclato e l’isolamento acustico è garantito da materiali derivati dalla lana. Con questi presupposti, il progetto del Winnebago e-RV Concept ha tutte le carte in regola per avere un futuro di sicuro successo: ora non resta che attendere il modello di serie…