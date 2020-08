Xiaomi e Lamborghini danno vita a un go-kart d’ispirazione Huracán

Si chiama Xiaomi Ninebot Go Kart Pro Lamborghini Edition e si tratta a tutti gli effetti di un kart elettrico nato dalla collaborazione tra l'azienda cinese e la Casa del Toro

Oggi il mondo dell’elettrico può contare su diverse alternative: si spazia dalle biciclette a pedalata assistita ai monopattini, dagli hoverboard ai segway… fino ai go-kart! Si avete capito bene, sul mercato esistono anche questi piccoli mezzi a quattro ruote con propulsione elettrificata, anche se non omologati per l’uso stradale. A conti fatti li possiamo vedere come dei “giocattoloni” per bambini, che però catturano l’attenzione anche dei più grandi: uno tra questi è il Ninebot Go Kart Pro prodotto da Xiaomi, colosso cinese dell’elettronica che, negli Stati Uniti e in altri Paesi, è commercializzato con il marchio Segway.

Si tratta di un piccolo veicolo elettrico che oggi è stato presentato in una versione speciale ribattezzata “Lamborghini Edition”, che omaggia a tutti gli effetti la collaborazione di Xiaomi con la Casa del Toro e, tra le altre cose, i dieci anni di attività del brand orientale. Cos’ha di speciale? Innanzitutto è un go-kart elettrico, colorato con il tradizionale Giallo Orion delle supercar prodotte in quel di Sant’Agata Bolognese e addirittura provvisto del tipico sound (riprodotto elettronicamente) del V10 italiano, che equipaggia la celebre Lamborghini Huracán.

Destinato, ovviamente, per l’utilizzo in aree private, nei kartodromi al coperto oppure in quelli tradizionali, il Ninebot Go Kart Pro Lamborghini Edition è equipaggiato con una batteria da 432 kWh, capace di garantire un’autonomia di 25 km per una velocità massima di 40 km/h. Tradotto in altri numeri, questo piccolo bolide a quattro ruote è in grado di percorrere ben 62 giri di un circuito da 400 metri prima di fermarsi, per la gioia dei più piccoli… ma anche dei più grandicelli, visto che Xiaomi lo ha omologato per tutti quegli adulti fino a un peso massimo di 100 kg.

La sua scheda tecnica, tuttavia, non finisce qui: questo go-kart in versione “Lamborghini Huracán” (della quale riprende anche l’alettone posteriore) è dotato di fari a LED con illuminazione “Ice Blue Lake” per una migliore visibilità notturna, ala anteriore flessibile, pedali in alluminio e gomme ad aderenza ridotta, che facilitano le sbandate controllate. La disponibilità? Al momento solo per il mercato cinese, dove è già stato lanciato lo scorso 16 agosto al prezzo di 9.999 Yuan, equivalenti a circa 1.200 Euro. Chissà quando arriverà in Italia…