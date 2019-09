“Zero+Zero”: la nuova promo su Fiat e Lancia

Zero+Zero" prevede anticipo zero e interessi zero in caso di acquisto di un qualsiasi veicolo della gamma Fiat o Lancia ed è abbinabile sia con il programma di vendita "Più by FCA Bank" sia con la formula rateale

Il mese di settembre porta una piacevole novità per tutti coloro che hanno intenzione di scegliere un veicolo della gamma Fiat o Lancia: stiamo parlando della formula “Zero+Zero”, che garantisce una serie di importanti vantaggi.

Formula “Zero+Zero”: di cosa si tratta

Sviluppata da Fiat e Lancia, in collaborazione con FCA Bank, la formula “Zero+Zero” prevede, in caso di acquisto di un qualsiasi veicolo della gamma Fiat o Lancia, anticipo zero e interessi zero, ed è abbinabile sia con il programma di vendita “Più by FCA Bank” sia con la formula rateale. Con il primo, si ha la possibilità di un finanziamento con durata fino a 5 anni e la consueta scelta, alla fine del contratto, se sostituire la vettura acquistandone una nuova, tenere l’auto saldando l’importo residuo oppure restituirla. La formula rateale, oltre ai vantaggi della promozione “Zero+Zero”, offre durate fino a 72 mesi.

Ad esempio, con “Più by FCA Bank”, Fiat Panda è acquistabile con una rata mensile da 129 euro, una Fiat Tipo con 175 euro, una 500X con 189 euro e una Lancia Ypsilon con 145 euro. Per saperne di potrete recarvi nelle concessionarie delle rete anche in occasione dei weekend “Porte Aperte” nei giorni del 21-22 e del 28-29 settembre.