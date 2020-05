BMW e Mini firmano una nuova linea di monopattini, bici ed e-bike

BMW e Mini hanno allestito un'interessante gamma di monopattini, biciclette ed e- bike per affrontare la Fase 2 con stile ed eleganza, per giunta a un prezzo vantaggioso grazie al bonus mobilità previsto dal Decreto Rilancio

Bmw e Mini allargano i propri orizzonti e si dedicano alla mobilità individuale con una proposta di monopattini, biciclette ed e- bike che uniscono stile e utilità a un’offerta economica più che interessante grazie ai vantaggi dati dal bonus mobilità previsto dal Decreto Rilancio varato dal Governo nelle scorse settimane.

BMW e Mini, nuove forme di mobilità urbana

La Bmw Cruise Bike si ispira alla tendenza del fixie con il suo design del telaio sottile per gentile concessione di Designworks, lo studio di innovazione del design del Bmw Group. Tuttavia, a differenza di una classica bicicletta fixie, il modello Bmw non rinuncia a nulla in termini di comfort. Il cambio Shimano Nexus a sette marce assicura un’accelerazione dinamica e nessun problema di manutenzione. La Bmw M Bike è una creazione ancora più sportiva, ispirata alle auto Bmw M e decorata con vernice nera opaca e strisce nella combinazione di colori M Motorsport. Il gruppo Shimano SLX / XT ha undici marce, mentre forcella, distanziali e reggisella sono realizzati in fibra di carbonio per un design leggero ed efficiente ed uno stile sportivo. La Bmw Active Hybrid E-Bike assicura grandi chilometraggi con una singola carica, grazie al motore Brose Drive S Alu e alla batteria agli ioni di litio da 600 Wh. La Bmw Urban Active Bike è perfetta per l’uso quotidiano, con il suo design sottile del telaio e la batteria appena visibile.

Chi cerca il top della qualità in una bici all-road può scegliere il modello 3T FOR Bmw, moderna bici urban gravel nata dalla collaborazione con l’azienda italiana 3T e sviluppata sulla base del loro famoso modello Exploro. Telaio aerodinamico in carbonio, le pedivelle aerodinamiche in carbonio più leggere al mondo (prodotte in Italia nella fabbrica di 3T per il carbonio), un’esclusiva sella in pelle Brooks e nastro manubrio in pelle Brooks abbinato sono le caratteristiche distintive di questa due ruote. I cerchi in lega Fulcrum e i resistenti pneumatici Schwalbe One Speed assicurano una tenuta sicura alla massima velocità su qualsiasi terreno, dalle strade acciottolate delle città alle stradine abbandonate e ai sentieri di montagna. L’innovativo gruppo Shimano GRX studiato per bici gravel porta la massima qualità fino al minimo dettaglio. Nasce da un’altra collaborazione, questa volta con Micro Mobility Systems, il Bmw E-Scooter, dotato di dodici chilometri di autonomia e 20 km/h di velocità massima. Due sistemi di frenatura separati e luci anteriori e posteriori integrate offrono la sicurezza necessaria sulla strada. Questo monopattino leggero (pesa solo nove chilogrammi) può essere ripiegato molto facilmente. Il motore da 150 watt e la batteria agli ioni di litio sono integrati nella pedana e nella ruota posteriore, rendendo il nuovo E-Scooter il pratico compagno di tutti i giorni. Sono necessarie solo due ore per caricare completamente la batteria dell’E-Scooter, per essere di nuovo pronto a scattare.

Infine, chi desidera muoversi in stile Mini anche su due ruote può contare sulla Folding bike Mini, la bicicletta pieghevole che offre la massima funzionalità unita a un design contemporaneo. Grazie a un ingegnoso meccanismo il telaio in alluminio leggero si ripiega e si apre nuovamente in pochi secondi. Sella imbottita in pelle, otto rapporti e ruote da 20 pollici rendono la bici estremamente comoda da guidare, con un peso di meno di undici chilogrammi. La catena rivestita in teflon protegge da ruggine e sporco ostinato, quindi è pronta all’azione in qualsiasi condizione meteo. Ci sono anche parafanghi nella parte anteriore e posteriore per una protezione aggiuntiva da sporco e schizzi d’acqua in condizioni di bagnato. Biciclette, e-bike e monopattini possono essere acquistati presso le Concessionarie e i Centri Service del Bmw Group, oppure negli shop online dei due brand.