Amazon: nella flotta aziendale arrivano anche 11 Boeing

Amazon aggiunge alla propria flotta 11 Boeing 767-300, quattro subito disponibili e sette in arrivo nel 2022. Il colosso dell'e-commerce punta a essere indipendente in fatto di spedizioni e probabilmente pensa di ritagliarsi anche una setta di questo mercato

C’è un settore che in tempi di pandemia ha visto incrementare il proprio volume d’affari invece che registrare pesanti perdite: è quello della vendita on-line. Con milioni di persone chiuse in casa per via dei vari lockdown, il modo di fare shopping è profondamente cambiato e così i colossi dell’e-commerce ne hanno tratto beneficio. Chi, in assoluto, ha registrato il segno più è Amazon che ha deciso di potenziare la propria dotazione di mezzi acquistando non solo nuovi furgoni, ma addirittura degli aerei.

Amazon: 11 Boeing 767-300 in arrivo entro il 2022

Fino a poco tempo, infatti, Amazon utilizzava aerei a noleggio. Ora la svolta. Il brand ha deciso di comprare 11 Boeing in precedenza usati per trasporto passeggeri e convertirli per il trasporto delle merci acquistate sulla piattaforma e destinate ai luoghi più disparati del mondo. di cui 4 già in flotta. Nel dettaglio sono stati comprati 11 Boeing 767-300, quattro dalla canadese WestJet (e già disponibili) e sette dalla arriveranno statunitense Delta Air Lines che, però, saranno disponibili tra un anno circa. Ancora una volta i dirigenti di Amazon si sono dimostrati lungimiranti e così hanno trovato una nuova soluzione per soddisfare la crescente richiesta di servizi da parte della clientela.

Non è il primo esempio di investimento fatto dal colosso dell’e-commerce in fatto di mobilità: nelle scorse settimane, infatti, vi avevamo già raccontato dell’accordo firmato tra Amazon e Rivian per la fornitura di furgoni elettrici per le consegne dell’ultimo miglio. In fatto di aerei il progetto è ambizioso perché l’azienda di Jeff Bezos punta incrementare notevolmente la flotta (si parla di 85 aerei in due anni) per diventare non solo indipendente in fatto di spedizione, ma un vero attore anche in questo specifico servizio.