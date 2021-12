Fiat Professional presenta il nuovo Scudo, disponibile anche in versione elettrica

La divisione Veicoli Commerciali della Fiat ha confermato l'arrivo del Nuovo Scudo: vanterà motorizzazioni a batterie e sarà declinato anche nella variante passeggeri Ulysse

Come avevamo anticipato il mese scorso, il marchio Fiat (oggi parte del Gruppo Stellantis) ha riportato in vita lo Scudo, storico veicolo commerciale del Lingotto di taglia “intermedia” che fino a questo momento aveva lasciato il posto al Talento su base Renault Trafic. Seguendo lo stesso processo di razionalizzazione, il Nuovo Scudo sarà costruito sulla piattaforma EMP2 di Stellantis già utilizzata su Citroën Jumpy, Opel Vivaro, Peugeot Expert e Toyota Proace e sarà declinato, quindi, in una specifica versione elettrica per la quale sono già stati aperti gli ordini ai partner interessati.

Questa, ovviamente, non sarà la sua unica caratteristica distintiva: la terza generazione del Fiat Scudo sarà costruita in quattro configurazioni (Furgone, Furgone Crew Cab a doppia cabina, Cabinato con cassone e Combi omologato M1), in tre tipologie di allestimento (Easy, Business e Lounge) e in tre formati di lunghezza (S – 4,60 metri, base – 4,90 metri e Maxi – 5,30 metri), che varieranno di conseguenza il volume di carico massimo da 4,6 a 6,1 metri cubi con portata utile fino a 1,4 tonnellate.

L’altezza da terra, invece, è limitata a soli 1,90 metri e questo lo rende guidabile come una normale autovettura, confermando una grande versatilità di utilizzo nell’ambiente urbano. All’interno dell’abitacolo i suoi sedili sono ripiegabili e quello del passeggero anteriore sfrutta il sistema “Moduwork”, che amplia di fatto la capacità del vano di carico fino a 6,6 metri cubi (nella versione Maxi) trasformandosi in una postazione da lavoro per il trasporto di oggetti lunghi fino a 4 metri.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, il Nuovo Fiat Scudo sarà proposto con quattro unità turbodiesel (1.5 Litri da 102/120 cavalli con cambio manuale, 2 Litri da 145 CV con automatico a otto rapporti e il più potente 2 Litri da 177 CV) ma anche con una powertrain elettrica da 100 kW, abbinata a un pacco batterie da 50 o 75 kWh capace di un’autonomia massima di 330 km (ciclo WLTP). La ricarica può avvenire con i sistemi a corrente alternata fino a 11 kW ma anche con quelli a corrente continua fino a 100 kW, attraverso i quali lo 0-80% di capacità energetica viene coperto in soli 45 minuti.

Passando alla dotazione di serie, il Nuovo Fiat Scudo potrà contare su una dinamica di guida rivolta al massimo comfort del conducente grazie a un sistema formato da quattro sospensioni a ruote indipendenti con molle a rigidità variabile, che vanno a modificare la loro taratura in base alla condizione di marcia del veicolo. Nell’abitacolo, inoltre, è presente l’head-up display a sostegno dell’equipaggiamento multimediale di base, il quale va a facilitare il lavoro del guidatore evitando qualsiasi possibilità di distrazione.

In fatto di ADAS per la guida autonoma di Livello 2, lo Scudo mette infine in campo un pacchetto formato da ben 14 assistenti tra i quali: il riconoscimento della segnaletica stradale, la frenata automatica d’emergenza, il Lane Departure Warning per l’abbandono della corsia e il Blind Spot Alert per il monitoraggio degli angoli ciechi. In aggiunta sono presenti sistemi specifici per la segnalazione anticipata degli ostacoli nella direzione di marcia, avvisi di collisione frontale, la telecamera posteriore con angolo di visuale a 180°, il Grip Control per una migliore trazione su neve, fango e sabbia e i sensori di parcheggio anteriori e posteriori.

Nel prossimo futuro, verosimilmente entro il primo trimestre del 2022, il Nuovo Fiat Scudo sarà anche convertito nel modello per trasporto passeggeri, che come un tempo prenderà il nome di Ulysse. Il multispazio del Lingotto sarà proposto in tre varianti di passo (da sei fino a nove posti) ed erediterà le stesse motorizzazioni del furgone da lavoro da cui deriva. Seguiranno aggiornamenti…