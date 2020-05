Citroen e-Jumpy: tanto spazio e zero emissioni per il nuovo van elettrico francese

Citroen e-Jumpy è offerto con due diverse potenze per la batteria, garantendo due differenti autonomie (dai 230 ai 330 km in ciclo WLTP), consentendo ad ogni professionista di selezionare la migliore in termini di percorrenza e budget

Citroen ha sempre messo al centro della propria produzione i veicoli commerciali e ora presenta il brand francese il nuovo e-Jumpy, la versione 100& elettrica del Jumper, mentre per il 2021 è attesa la versione green del Berlingo Van. Questa gamma offrirà alla clientela un riferimento in termini di comfort, costi di esercizio ridotti, libertà di accesso ai centri urbani e consentirà di soddisfare le esigenze delle attività di e-commerce in costante sviluppo.

Citroen e-Jumpy: le caratteristiche

Lanciato nel 2016, Citroen Jumper ha venduto circa 145.000 esemplari e ora compie un ulteriore passo in avanti diventando Citroen e-Jumpy che intende posizionarsi al vertice del mercato dei BEV (veicoli elettrici a batteria), proponendo una gamma altamente specializzata per soddisfare i bisogni dei clienti. Il nuovo e-Jumpy si distingue esternamente per la presa di ricarica posizionata nella parte anteriore sinistra. Gli altri elementi che sottolineano il differente design della versione elettrica sono una griglia intermedia di chiusura della calandra frontale, un nuovo badge “e” al fianco destro della stessa e sulla porta posteriore sinistra. Costruito sulla piattaforma multi-energy EMP2 di Groupe PSA, questa versione elettrica di Jumpy è offerta con due diverse potenze per la batteria, garantendo due differenti autonomie (dai 230 ai 330 km in ciclo WLTP), consentendo ad ogni professionista di selezionare la migliore in termini di percorrenza e budget. Nuovo e-Jumpy è dotato di una batteria agli ioni di litio, la tecnologia più avanzata disponibile sul mercato. Molto importante, la piattaforma EMP2 permette alla batteria di essere montata all’interno del telaio, mantenendo il vano di carico inalterato. La batteria immagazzina e fornisce l’energia richiesta ad alimentare il motore elettrico, il riscaldamento e l’aria condizionata. Il livello di carica è visibile tramite un indicatore ed una spia di riserva nella strumentazione. Il periodo di garanzia di motore e batteria è di 8 anni o 160.000 km.

Nuovo e-Jumpy offre tutti i vantaggi dell’architettura della versione termica. Questa base associa dimensioni compatte a modularità, ergonomia, spazio interno, vano di carico ampio e grande portata, rendendo Jumpy il veicolo da lavoro ideale. Il comfort in marcia è garantita dal settaggio delle sospensioni, alla posizione di guida rialzata per controllare meglio la strada, al profilo dei sedili per una seduta ergonomica, all’ampio spazio in cabina ed alla plancia funzionale. Tramite l’app My Citroen o lo schermo touch-screen si può accedere facilmente ai servizi connessi Connect Nav che aiuta a migliorare la gestione della batteria utilizzando una funzione che assorbe energia quando il veicolo è in fase di ricarica per il massimo comfort una volta saliti a bordo. Se il veicolo è collegato a una presa di ricarica, il programma di temperatura preselezionato di 21° viene raggiunto nei 45 minuti precedenti all’utilizzo programmato del veicolo. Se il veicolo non è in fase di ricarica sono sufficienti 20 minuti e la funzione è disponibile se la carica della batteria è superiore al 50%. La rete tra i sedili anteriori sulla console che fa da base al freno a mano elettrico, il cassetto portaoggetti inferiore con prese jack e da 12V, la porta USB (secondo l’allestimento), il grande portaoggetti sotto la panchetta anteriore biposto, i porta-bicchieri nelle zone esterne della plancia per un totale di 100 litri di vani portaoggetti.

Ma non è tutto: e-Jumpy offre 15 utili sistemi di assistenza alla guida per una guida serena e sicura. Tra le novità per il segmento c’è il sistema di apertura Hands-free, con le porte laterali scorrevoli con funzione Hands-free Sliding Side Door consentono di aprire e chiudere le porte scorrevoli senza doverle toccare, una vera novità nel segmento. Avendo con sé la chiave, si possono aprire completamente le porte laterali in modo automatico semplicemente avvicinando il piede ai sensori posti sotto gli angoli del paraurti posteriore. Oltre a questo dobbiamo citare il Keyless Entry e Start, l’Active Safety Brake, l’Heads-up Display (che permette al conducente di mantenere lo sguardo sulla strada mentre sono proiettate nel suo campo visivo le informazioni essenziali alla guida), l’ Hill start assist, il Driver Attention Alert, l’avviso di superamento involontario della linea di carreggiata, l’avviso di rischio di collisione, la telecamera di retromarcia con Top Rear Vision (che mostra nel display touchscreen la vista dall’alto del posteriore del veicolo e zooma automaticamente alla fine della manovra per facilitarla), il Coffee Break Alert, i fari abbaglianti automatici, il Grip Control, il riconoscimento dei limiti di velocità, il cruise control con imitatore di velocità e il sistema di sorveglianza dell’angolo morto.