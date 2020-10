Einride Pod: il camion elettrico svedese pilotato da remoto

La guida autonoma sarà presto realtà nel mondo degli autotrasporti: la società svedese Einride è infatti pronta a lanciare il Pod, camion che sarà gestito dal conducente interamente via web

Sarà la più grande rivoluzione del mondo degli autotrasporti: se oggi sono i camionisti a doversi occupare di persona di tutte le fasi di gestione del proprio mezzo, dalla guida al carico-scarico delle merci, nel prossimo futuro tutte le procedure in questione potranno essere svolte da remoto, grazie all’ausilio di computer specifici in grado di dare le giuste indicazioni durante l’orario di lavoro e grazie a un veicolo speciale che, tra le altre cose, sarà anche equipaggiato con una powertrain completamente elettrica.

Stiamo parlando dell’Einride Pod, camion prodotto in Svezia che inizierà i suoi primi viaggi nei prossimi giorni, dando prova di quali sono le potenzialità dei sistemi di guida autonoma. Ciò che lo renderà unico? Il fatto che l’autista, anzichè sedersi in cabina, lavorerà da un ufficio e potrà gestire il suo funzionamento via web, lasciando che il Pod circoli su strada praticamente da solo. Il sistema ideato da Einride sfrutterà al rete anche per quanto riguardo il collegamento tra committenti e destinatari del trasporto.

Questo veicolo, una volta istruito da remoto dal suo “guidatore” su cosa deve trasportare, sulla destinazione da raggiungere e sui tempi da rispettare, si muoverà su strada in modalità completamente elettrica, a tutto vantaggio della sostenibilità ambientale. Secondo quanto affermato da Einride, si potrà contenere il consumo di energia fino al 70% rispetto all’utilizzo attuale dei carburante tradizionali, con un aumento della produttività del 200% e una limitazione di costi operativi ed emissioni di CO2 rispettivamente del 60 e 90%.

I camionisti, quindi, diventeranno operatori a distanza del Pod, per il quale saranno opportunamente formati grazie a uno specifico addestramento, della durata di oltre 9 mesi, che includerà i protocolli di sicurezza, la protezione, la gestione della guida da remoto e una vasta comprensione della tecnologia che sta alla base di questo rivoluzionario sistema di trasporto. Per l’appunto, Einride può contare tra le sue fila già un primo operatore di camion autonomo remoto, al quale se ne affiancherà un altro entro la fine dell’anno.

“Oggi, i nostri Pod autonomi sono gestiti da sviluppatori e ingegneri formati per guidare i camion – ha affermato Robert Falck, fondatore e Ceo di Einride – Ma per arrivare ad una gestione vantaggiosa dal punto di vista commerciale si dovrà fare affidamento su autisti addestrati per il funzionamento remoto dei robot. E’ ciò su cui stiamo lavorando ora, coinvolgendo i camionisti nell’intero processo di questo nuovo sistema di trasporto che cambierà radicalmente il modo di pensare le consegne in tutto il mondo“.