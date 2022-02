Fiat Ducato è il furgone più sicuro del 2022 secondo EuroNCAP

Nell'analisi 2021 sulla sicurezza nelle prove di crash test, l'osservatorio EuroNCAP ha assegnato la massima valutazione (medaglia di platino) al Fiat Ducato

I primi mesi dell’anno nuovo sono sempre quelli destinati a valutare i risultati di quello precedente: questo vale in particolare per l’osservatorio indipendente EuroNCAP, che già avevamo menzionato a gennaio a riguardo delle prove sulle auto più sicure in Europa e che oggi torna a ripetere i suoi test sui furgoni e sui più importanti veicoli commerciali leggeri di taglia media e large.

La “sfida” si è consumata tra 21 modelli ed è stata vinta dal nostro Fiat Ducato, che all’interno della gamma Professional è andato incontro a un grandissimo salto di qualità grazie alle innovazioni presenti sul più recente Model Year 2022. Tra queste spiccano in particolare i sistemi attivi per il mantenimento della sicurezza di bordo, un pacchetto nel quale la tecnologia di frenatura AEB con riconoscimento di pedoni e ciclisti è risultata determinante nel raggiungimento del punteggio di 88% e della conquista della medaglia di Platino – l’onorificenza massima secondo EuroNCAP.

Al contrario, gli altri veicoli commerciali leggeri del Gruppo Stellantis (Peugeot Boxer, Citroën Jumper e Opel Movano) che condividono con il Ducato la piattaforma ma che non hanno aggiornato la loro dotazione di bordo non sono andati oltre la valutazione “Bronzo“. Sono andati sicuramente meglio il Ford Transit (anche in versione Custom), il Volkswagen Transporter e il Mercedes Vito con la medaglia d’Oro e il “gruppone” capitanato dallo Sprinter con la medaglia d’Argento, mentre l’unico furgone “non consigliato” è stato il Nissan Interstar (con solo il 18% di punteggio complessivo).