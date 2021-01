FordPass Pro con Guard Mode, la app contro i furti dei furgoni

Grazie alla Modalità Protezione, potranno essere controllati l'apertura o la messa in moto di un veicolo anche con la sua chiave, cosa impossibile da fare con un antifurto tradizionale

Contro l’annosa piaga dei furti dei furgoni arriva un’interessante novità firmata Ford: FordPass Pro, un’app dotata di una speciale funzione chiamata Guard Mode che permette di proteggere il proprio veicolo nel migliore dei modi.

FordPass Pro: di cosa si tratta

Il segreto di FordPass Pro è la funzione Guard Mode (o se preferite Modalità Protezione) che permette, connettendo il proprio veicolo, di monitorare gli spostamenti in tempo reale e mandare avvisi stranite smartphone potendo avere, quindi, il massimo controllo su di essi. Quando la app viene attivata, la Modalità Protezione utilizza vari sensori del veicolo per rilevare quando qualcuno entra, apre il cofano o il vano di carico o avvia il motore. A questo punto, attraverso il modem Fordpass Connect installato sul veicolo, invia una notifica push allo smartphone del proprietario. Il sistema si avvisa anche in caso di apertura io accessione tramite chiave, cosa che un normale antifurto non potrebbe fare. Sempre tramite app, gli utenti potranno pianificare anche quando attivare la Modalità Protezione.

Ma non è l’unica novità. Ford, infatti, aggiornerà i veicoli tramite il sistema Over-The-Air con nuove funzioni non appena questi saranno disponibili, migliorando la produttività degli utenti e riducendo al minimo i tempi di fermo dei veicoli nei centri di assistenza. Gli aggiornamenti software periodici Over-The-Air utilizzeranno Fordpass Connect, che è ora installato di serie sulla maggior parte dei veicoli commerciali Ford. L’abbonamento ai servizi di Fordpass Connect, che include un’ampia gamma di funzioni utili e gestibili da remoto tramite l’app Fordpass Pro, incluso il Guard Mode, è ora disponibile gratuitamente per i clienti europei.