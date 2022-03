Il Nissan Primastar diventa “Seaside” e si trasforma in camper da viaggio!

L'azienda tedesca Dethleffs ha proposto la trasformazione della multispazio Nissan Primastar in un camper full-optional

Il fenomeno dei camper da viaggio continua la sua corsa e dopo le proposte elettriche di Mercedes-Sortimo e del “Thor Vision Vehicle” su base Ford Transit, ora tocca all’alternativa del marchio Nissan. La casa giapponese ha infatti in gamma il Primastar, multispazio di ultima generazione che se un cliente decidesse di mettere nelle mani dell’azienda tedesca Dethleffs potrebbe diventare un vero e proprio camper multi-uso con il quale trascorrere in piena spensieratezza le proprie vacanze estive (e non solo).

La trasformazione posta in essere tocca principalmente la dotazione presenta nell’abitacolo, dove i sedili anteriori possono essere girati verso il posteriore in modo da sfruttare lo spazio per un pic-nic grazie alla presenza di un tavolino ribaltabile. Le altre due file, invece, possono anche essere rimosse completamente, in modo da avanzare spazio per oggetti e bagagli.

La tedesca Dethleffs ha incluso anche diversi strumenti che rendono l’ambiente del Nissan Primastar così definito “Seaside” più comodo, pratico e accogliente: presenti all’appello un frigorifero da 36 Litri, una cucina a gas con due fornelli, diversi armadietti e vani di carico e addirittura un box sul tettuccio, indispensabile per riporre ciò che serve per divertirsi in vacanza oppure per riposare di notte grazie alla presenza di un letto matrimoniale a due piazze.

Basato sull’allestimento Tekna, il Nissan Primastar “Seaside” sfrutterà i propulsori 2.0 turbo-diesel già presenti in gamma da 150 e da 170 cavalli (con cambio manuale oppure a richiesta con quello automatico), per un debutto sul mercato che al momento è previsto entro quest’anno solo in alcuni paesi europei, tra i quali la Germania. Se arriverà in Italia? Vi aggiorneremo nei prossimi mesi.