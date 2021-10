Volkswagen ID Buzz, l’ambulanza a guida autonoma

Volkswagen ID Buzz punta ad ampliare ancora i propri utilizzi e tra un paio d'anni inizieranno le sperimentazioni per la guida senza conducente

Si chiama guida autonoma la prossima frontiera dei grandi marchi del mondo dell’automobile. Molti brand stanno già investendo importanti risorse in questa direzione per avere mezzi (tra l’altro a zero emissioni) che diventino dei veri alleati dei propri utilizzatori, tanto nel lavoro quanto nel tempo libero. Volkswagen ID Buzz è solo l’ultimo esempio di questa filosofia.

Volkswagen ID Buzz: zero emissioni, ma tante declinazioni

Volkswagen è uno dei marchi che a livello mondiale si sta impegnando con maggiore energia nel cambiamento verso una mobilità sostenibile. ID Buzz in versione ambulanza rappresenta un ennesimo passo in avanti. Questo van compatto, ispirato al Microbus, è completamente elettrico e presto potrebbe essere dotato di tecnologia in grado di renderlo anche a guida autonoma. Ci vorranno un paio d’anni circa: il brandi, infatti, vorrebbe iniziare a sperimentare la guida senza conducente a partire dal 2024. Intanto, la presentazione del sua prototipo all’ITS World Congress di Amburgo è un importante manifesto delle intenzioni che hanno in casa VW.

“Come designer, siamo le persone che pensano a questi nuovi ambienti di vita. Entrare davvero nella testa dell’utente di domani e offrirgli cose diverse, analizzare le sue esigenze e i diversi casi d’uso, e quindi definire un veicolo dai requisiti di base. Questo è ciò che deve fare il design del futuro“, ha detto Albert Kirzinger, capo del design Volkswagen Commercial Vehicles. ID Buzz è pensato per essere utilizzato per le mansioni più varie, da quelle strettamente commerciali a quelle più delicate e chissà che il futuro non sia davvero suo.