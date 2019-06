Mahindra GOA Pik-Up Plus 2019, prezzi e allestimenti del nuovo pick-up

Debutta sul mercato il nuovo Mahindra GOA Pik-Up Plus, veicolo commerciale in grado di soddisfare le più disparate esigenze dei clienti business che cercano un pick-up pratico, robusto e affidabile. Forse non tutti sanno che Mahindra è un colosso indiano presente in oltre 100 Paesi in 22 aree di business con un fatturato di 20,7 […]

Debutta sul mercato il nuovo Mahindra GOA Pik-Up Plus, veicolo commerciale in grado di soddisfare le più disparate esigenze dei clienti business che cercano un pick-up pratico, robusto e affidabile. Forse non tutti sanno che Mahindra è un colosso indiano presente in oltre 100 Paesi in 22 aree di business con un fatturato di 20,7 milardi di dollari e 240.000 occupati. Giusto per dire che stiamo parlando di un protagonista mondiale che ama anche fare shopping considerando che in Italia ha acquistato Automobili Pininfarina ed in Francia Peugeot Scooters oltre ad aver fatto accordi in Corea del Sud con Ssangyong Motors ed essere ben presente negli USA dove ha siglato un importante accordo di collaborazione con Ford per la realizzare un suv compatto su base Ecosport che in Italia sarà disponibile nel 2020 con la sigla XUV 300 spinta da un 1200 benzina per poi nel 2021 arrivare in versione elettrica con 300 km di autonomia.

Nel 2021 sarà la volta del Suv S204 spinto da un 1500 benzina con sette posti (5+2) mentre nel 2023 Pininfarina sta lavorando per un crossover decisamente accattivante con cui il marchio indiano vuole sedurre europei, americani ed ovviamente gli asiatici! Sul versante elettrico Mahindra non scherza segnalando che da 5 anni partecipa con la sua divisione sportiva alla Formula E dove ha già vinto 5 Gran Premi!

Tornando al pick up ricordiamo che il motore del nuovo GOA Pik-Up Plus spinge fin dai bassi regimi e le sue quattro ruote motrici consentono al veicolo di affrontare con fiducia ogni tipo di terreno, anche il più impervio. Il generoso vano di carico offre uno spazio molto ampio, estremamente versatile e facilmente accessibile, ottimo anche per carichi pesanti grazie a una portata che va da 995 kg a 1.195 kg in configurazione 4×2 singola cabina.

Il motore turbo-diesel 2.2 eroga 140 CV con una coppia max di 330 Nm, una potenza più che sufficiente a garantire accelerazioni rapide e una certa disinvoltura nell’affrontare salite impegnative anche a pieno carico. Offerto in due allestimenti, S6 e S10, due versioni, singola e doppia cabina, tutte 4×2 o 4×4, Mahindra GOA Pik-Up Plus è in grado di soddisfare ogni esigenza e con gli allestimenti speciali estende ancora di più il suo raggio d’azione: mezzo antincendio, veicolo per la protezione civile ed il pronto intervento, soccorso stradale, etc…

Rispetto al precedente modello, il Mahindra GOA Pik-Up Plus è stato oggetto di ben 51 modifiche. Tra le sue principali caratteristiche e novità annoveriamo l’indovinato e personale restyling, un motore con più coppia e potenza e una massa rimorchiabile di 3.000 kg. Morbidi e precisi gli innesti, grazie al nuovo cambio manuale a 6 marce. GOA Pik-Up è stato introdotto per la prima volta sul mercato europeo da Mahindra nel 2005 e da allora si è sempre fatto apprezzare per le sue doti di robustezza e affidabilità ma ora, grazie al restyling, il suo design personale diventa uno dei punti di forza del veicolo commerciale. Il frontale è un mix di grinta, energia, solidità e carattere con la nuova mascherina con inserti cromati, il gruppo ottico spigoloso sottolineato dalle “sopracciglia” superiori a LED (S10), con doppia parabola interna, fendinebbia integrati e grande presa d’aria al centro del cofano per fare respirare meglio il motore turbodiesel. Completano lo stile i nuovi cerchi in lega argento/nero lucido a cinque doppie razze da 16 pollici. Sono quattro i colori della carrozzeria: Artic White, DeSat Silver, Napoli Black e Rage Red.

Tante le novità anche per quanto riguarda gli interni. Lo spazioso e confortevole abitacolo del nuovo Mahindra GOA Pik-Up Plus ha beneficiato di importanti aggiornamenti: nuovo il rivestimento degli interni, nuove la dotazioni, particolarmente ricche per la categoria. La versione S10 a Doppia Cabina include il grande schermo touch da 7” con infotainment e navigatore, cruise control, volante multifunzione, climatizzatore automatico, specchietti regolabili elettricamente, sedili regolabili in altezza, tergicristalli e fari automatici, due prese per la ricarica di device elettronici, proiettori supplementari per visione laterale in curva e molto altro. Numerose le dotazioni di sicurezza come ABS, ESC, doppi airbag, zone di protezione da crash e colonna dello sterzo collassabile.

Tra gli optional più interessanti segnaliamo paracoppa inox, Roll-bar (inox satinato), gancio traino, vasca di protezione del cassone, hard top in vetroresina finestrato, telo copricassone. Mahindra GOA Pik-Up Plus è detraibile al 130%, oltre alla tassa di circolazione ridotta grazie all’immatricolazione N1-Autocarro. Insomma segnatevi il nome Mahindra che fra qualche anno potrebbe diventare la vostra prossima SUV…