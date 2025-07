Maxus Cíclope Mencía 230 2025: camper da 6 metri con motore diesel e dotazioni premium

Maxus Cíclope Mencía 230 è un camper di grandi dimensioni pensato per l’impiego estivo, costruito su base Maxus Deliver 9. Dotato di motore diesel e rifinito con materiali di buona qualità, è proposto in Spagna a partire da 51.230 euro, tasse escluse.

Il marchio cinese Maxus amplia così la propria offerta nel mercato europeo, entrando anche nel settore dei camper van. Il modello è attualmente disponibile in Spagna, ma non è ancora confermato l’arrivo in Italia, dove il prezzo potrebbe risultare leggermente superiore.

Maxus Cíclope Mencía 230 2025: dotazioni interne premium

Il camper misura sei metri di lunghezza e presenta una camperizzazione completa. All’interno sono presenti tre posti letto: un matrimoniale fisso e un singolo ottenuto tramite due poltrone convertibili. È inclusa anche una zona pranzo, mentre una zanzariera posteriore consente di tenere aperto il vano letto senza l’ingresso di insetti.

La dotazione interna comprende cucina e bagno completi. La cucina è attrezzata con piano a induzione, lavello, frigorifero da 85 litri e mobili per lo stoccaggio. Il bagno dispone di lavabo a scomparsa, doccia con acqua calda e toilette secca retrattile Ecoklos Van Life, pensata per ottimizzare lo spazio disponibile.

Maxus Cíclope Mencía 230 2025: riscaldamento e optional per ogni stagione

Il veicolo è dotato di riscaldamento stazionario a gasolio, pensato per l’utilizzo anche nei mesi più freddi. A bordo sono presenti una presa esterna da 220 V per l’allaccio alla rete elettrica e un inverter per alimentare gli elettrodomestici in autonomia. L’illuminazione a LED e la presenza di prese da 220 V e USB distribuite in vari punti completano l’equipaggiamento di base.

Per ottenere piena autosufficienza energetica, è disponibile un pacchetto opzionale che include pannello solare da 200 W e batteria al litio da 300 Ah. Tra gli altri accessori a pagamento ci sono una smart TV da 19 pollici, antenna, tendalino con illuminazione LED, scalino elettrico, zanzariera laterale, doccia esterna con acqua calda e aria condizionata per la cabina.

Maxus Cíclope Mencía 230 2025: motore diesel e dotazioni avanzate

Il camper è equipaggiato con un motore diesel 2.0 da 150 CV e 375 Nm di coppia, abbinato a un cambio manuale a sei rapporti. Il sistema start-stop automatico aiuta a contenere i consumi in ambito urbano, insieme a pneumatici a bassa resistenza al rotolamento pensati per migliorare l’efficienza.

Tra gli elementi tecnologici spiccano il display touch da 12,3 pollici integrato nel cruscotto e la telecamera posteriore, utile nelle manovre con un mezzo di queste dimensioni. La dotazione di sicurezza comprende assistenti alla guida di ultima generazione, come il mantenimento attivo della corsia e il sistema di monitoraggio dell’angolo cieco.