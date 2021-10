Opel Movano 2022: aperti gli ordini, listino da 25.520 Euro

Il nuovo multispazio commerciale (anche elettrico) di casa Opel è pronto a debuttare sul mercato italiano, con un'ampia gamma di versioni adatte a tutte le esigenze dei professionisti

Dopo il Vivaro, la Casa di Rüsselsheim è pronta a lanciare sul mercato anche la nuova versione dell’Opel Movano, che si proporrà fondamentalmente con due alimentazioni principali (diesel e 100% elettrica) e un’ampia gamma di versioni differenziate a seconda della lunghezza e dell’altezza complessive – le quali di conseguenza andranno a modificare la portata e il volume di carico interni.

Arrivato alla terza generazione, l’Opel Movano 2022 potrà essere acquistato in quattro lunghezze differenti (L1-L4) da un minimo di 4,963 metri a un massimo di 6,363 metri, in tre altezze (H1-H3) da un minimo di 2,254 metri fino a un massimo di 2,76 metri e in quattro masse, da 2,8 fino a 3,5 tonnellate. Quest’ampia scelta renderà variabile la capacità di carico delle merci, da 8 fino a 17 metri cubi per un peso massimo di 2,1 tonnellate e una soglia a cui accedere al vano interno di soli 494 mm da terra – tra le più agevoli in tutto il settore dei furgoni commerciali per i professionisti.

Le portiere, che nella versione H3 sono alte ben 2,03 metri, hanno un’apertura massima di 180 gradi che può essere estesa a richiesta fino a 270°, mentre la cabina può essere a sua volta differenziata a seconda delle esigenze: sul Movano “furgone” ci saranno tre sedili di serie nella fila anteriore, mentre sul modello a doppia cabina sarà aggiunta una seconda fila di quattro sedili dietro a quella principale. A listino è presente anche la variante “telaio” con cabina singola e doppia.

Passando alle motorizzazioni, il nuovo Opel Movano 2022 sarà presto disponibile sia con un propulsore endotermico a gasolio da 2.2 Litri (Euro 6D) con potenza da 120 e 165 cavalli, sia nella versione elettrica Movano-e che, invece, è contraddistinta da un motore a zero emissioni da 122 CV e 260 Nm di coppia massima associato a un pacco batterie da 37 o 70 kWh – capace di assicurare un’autonomia complessiva nel ciclo WLTP rispettivamente di 117 o 224 km.

I prezzi? Il nuovo Opel Movano 2022 attaccherà il mercato italiano da 25.520 Euro nella variante L1H1 da 2,8 tonnellate e motore diesel da 120 cavalli: salendo di un gradino si arriverà alla versione da 3,5 tonnellate e propulsore da 165 CV (da 29.420 Euro), mentre il modello elettrico sarà disponibile con un listino in partenza da 40.320 Euro.