Mercedes-Benz Actros 2020: consumi ridotti e aerodinamica efficiente

Consumi ridotti fino al 5% e cabina di guida aerodinamica con MirrorCam: queste le aree dove i tecnici Mercedes-Benz sono intervenuti per migliorare il nuovo Actros 2020

Dalla Formula 1 al prodotto di serie… anche commerciale: l’ambizione di Mercedes-Benz è quella di trasferire le tecnologie sviluppate nella massima serie automobilistica sui mezzi che vediamo per strada tutti i giorni, un obiettivo centrato in pieno con la nuova versione dell’Actros. Si tratta di un veicolo di trasporto a lungo raggio che, nel 2020, è stato rivisto in funzione di consumi ancora più ridotti (fino al 3% in meno in autostrada e fino al 5% in meno sulle tratte extraurbane), resi possibili da un meticoloso lavoro sull’aerodinamica della cabina di guida.

Gli ingegneri del gruppo Daimler AG di Untertürkheim hanno svolto una serie di test intensivi in galleria del vento, simulando le condizioni dei flussi dell’aria in modo da ottimizzare il coefficiente Cx di resistenza aerodinamica e, di conseguenza, i consumi. Queste prove hanno portato alla sostituzione dei tradizionali specchi retrovisori con le MirrorCam, telecamere di bordo che consentono una visione chiara e nitida di ciò che accade dietro al veicolo.

Utilizzando un Actros in scala reale, gli ingegneri della Mercedes hanno studiato la posizione migliore per l’installazione dei bracci delle telecamere in questione, trovandola nel montante anteriore in corrispondenza del bordo del tetto. In questo modo è stato anche impedito alla luce proveniente dall’alto di ridurre le prestazioni delle telecamere stesse, fornendo una protezione anti-imbrattamento per le zone rilevanti ai fini della sicurezza, tra i quali il parabrezza, i vetri laterali e le lenti dei bracci delle telecamere.

Con un’aerodinamica migliorata per via dell’adozione delle MirrorCam, il nuovo Actros ha pertanto ottenuto il prestigioso riconoscimento di “International Truck of the Year 2020”, frutto non solo dei progressi in termini di efficienza raggiunta dal suo esordio sul mercato nel 2011, ma anche a livello di sistemi di assistenza e di sicurezza presenti a bordo. Tra questi figurano l’Active Drive Assist, che permette una guida parzialmente automatizzata a qualsiasi velocità, l’Active Brake Assist 5 per la frenata di emergenza, la plancia multimediale collegata in rete, la gestione intelligente del Tempomat (sistema che identifica il tracciato da effettuare tramite il GPS ottimizzando i consumi del veicolo) e del cambio da parte del Predictive Powertrain Control.