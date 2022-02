Volkswagen Amarok 2022: il nuovo pick-up sarà lungo oltre 5 metri

La Casa di Wolfsburg ha pubblicato altri tre bozzetti teaser del nuovo Amarok, svelandone anche la lunghezza complessiva: 5,35 metri, +10 cm rispetto al precedente modello

Mancano solo pochi mesi alla presentazione ufficiale del nuovo Volkswagen Amarok e, nell’attesa, la Casa di Wolfsburg ha voluto alimentare l’hype pubblicando alcuni teaser che mostrano meglio le sue potenzialità. Sviluppato in collaborazione con Ford utilizzando la base condivisa del Ranger, ora di questo pick-up conosciamo anche qualche dato: la sua lunghezza totale, infatti, sarà di 5,35 metri e questo significa un aumento di dimensioni pari a 10 cm rispetto alla generazione precedente, il che equivale anche a un maggior spazio per coloro che siedono sulla seconda fila di sedili.

Osservando meglio i bozzetti, anche il design sarà diverso: il frontale si preannuncia più muscoloso e imponente (complice anche la promessa maggior altezza da terra che garantirà un utilizzo in off-road migliorato), mentre gli interni saranno più raffinati e votati a una dotazione multimediale che comprenderà sia il digital cockpit che l’infotainment Volkswagen di ultima generazione… senza dimenticare gli immancabili aiuti elettronici alla guida di Livello 2.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, il nuovo Volkswagen Amarok 2022 aggiornerà innanzitutto il turbo-diesel V6 TDI con una maggiore potenza massima a disposizione, grazie alla quale sfruttare appieno la sua capacità di traino anche sui sentieri più difficili. Previste anche delle alternative a benzina e, con buona probabilità, pure una versione sportiva per il momento ipotizzata con il nome di “Amarok R”: per tutte le conferme del caso, tuttavia, dovremo pazientare ancora un po’…