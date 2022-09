Mercedes eActros LongHaul: il primo truck elettrico

Come primo veicolo di serie completamente elettrico del brand, l’eActros LongHaul verrà interamente costruito sulla linea di montaggio già esistente nello stabilimento truck di Worth

L’IAA Transportation 2022 di Hannover è stata la sede scelta da Mercedes-Benz per presentare eActros LongHaul, il primo autocarro pesante a batteria per il trasporto a lungo raggio. Nella versione di serie, il veicolo avrà un’autonomia di circa 500 chilometri e consentirà la ricarica ad alte prestazioni. Sarà pronto per la produzione in serie nel 2024.

Mercedes eActros LongHaul: le caratteristiche

Con le sue linee nitidamente disegnate e la fascia luminosa a LED sul frontale, l’eActros LongHaul mostrato all’IAA offre un’anteprima del linguaggio stilistico del modello di serie. Mercedes Benz Tucks ha, inoltre, diffuso ulteriori informazioni sull’eActros LongHaul di serie. Ad esempio: tre pacchetti batteria forniscono una capacità totale installata di oltre 600 kWh e due motori elettrici come parte di un nuovo assale elettrico generano una potenza continua di 400 kW ed una potenza di picco di oltre 600 kW. Oltre alla motrice per semirimorchio, Mercedes Benz Tucks produrrà fin dal lancio sul mercato anche varianti dell’eActros LongHaul con telaio cassonato.

In questo modo vengonoMercedes Benz Tucks hanno concepito l’eActros LongHaul sulla base dei medesimi requisiti di durata, del veicolo e dei suoi componenti, che si applicano ad un Actros convenzionale paragonabile, impiegato quindi per il trasporto pesante a lungo raggio. Questo significa 1,2 milioni di chilometri di percorrenza in dieci anni d’impiego.

Come primo veicolo di serie completamente elettrico del brand, l’eActros LongHaul verrà interamente costruito sulla linea di montaggio già esistente nello stabilimento truck di Worth. Ciò comprende anche il montaggio di tutti i componenti elettrici e la messa in esercizio del veicolo al termine della linea. In questo modo è possibile raggiungere elevate capacità produttive e la costruzione completamente parallela di truck convenzionali e Truck completamente elettrici sulla medesima linea. Per l’eActros 300/400 e l’eEconic, al contrario, l’elettrificazione avviene ad oggi in un processo separato presso il Future Truck Center di Worth.

“Dall’ultima edizione dell’IAA, che risale a quattro anni fa, abbiamo continuato a promuovere a pieno regime la trasformazione verso il trasporto a zero emissioni di CO2. Quest’anno la nostra gamma comprende già otto veicoli di serie a trazione esclusivamente elettrica a batteria – ha detto Martin Daum, CEO di Daimler Truck – Tuttavia, non è sufficiente disporre dei veicoli giusti nella propria offerta. I nostri Clienti hanno bisogno anche della giusta infrastruttura. E, in questo ambito, ci siamo attivati a differenti livelli. Per raggiungere un rapido sviluppo infrastrutturale, è essenziale che l’intero settore e la politica si uniscano e remino nella stessa direzione”. “Stiamo costantemente ampliando il nostro portafoglio di #truck elettrici a batteria, ponendo sempre al centro del nostro impegno i vantaggi concreti per il cliente – ha aggiunto Karin Radstrom, CEO di Mercedes Benz Trucks -. I veicoli vengono concepiti fin dall’inizio in funzione della mobilità elettrica e consentono così una migliore esperienza di guida, maggiore efficienza energetica e lunga durata“.