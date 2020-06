Mercedes Sprinter: dal 1995 trasporti e consegne in tutto il mondo

Dalla prima versione del 1995 all'attuale variante elettrica, il Mercedes Sprinter ha aiutato intere generazioni di trasportatori nel portare a termine al meglio il proprio compito sulle strade di tutto il mondo

I MIGLIORI KM 0 PER TE Sul nostro canale usato risparmi fino al 40% su auto appena immatricolate! SCOPRI ORA

Tutto è cominciato nel lontano 1955, quando il Mercedes-Benz L 319 uscì dagli stabilimenti di Stoccarda: si trattava di un veicolo commerciale dal peso di 3,6 tonnellate e con lo stesso motore diesel da 43 cavalli della 180D, a cui seguì la serie T2 del 1967 conosciuta come “Dusseldorf Transporter”. Fu poi la volta del “Bremen Transporter” T1 del 1977, dal quale poi si prese spunto per la progettazione di quello che sarebbe diventato uno dei furgoni di maggior successo nel mondo dell’automotive: il Mercedes Sprinter.

Nato nel 1995, questo veicolo fu presentato per far fronte alle sfide della logistica del futuro, rappresentata dai volumi generati dal mondo dell’e-commerce: equipaggiato con freni a disco sulle ruote anteriori e posteriori, sistema antibloccaggio ABS con differenziale frenante automatico ABD e una carrozzeria aerodinamica che aiutò molto a contenere i consumi d’esercizio, lo Sprinter è diventato ben presto il nuovo punto di riferimento in termini di sicurezza, efficienza e comfort in ambito commerciale.

Oggi questo furgone compie 25 anni ed è arrivato alla sua terza generazione di sviluppo, rappresentata dall’innovativo eSprinter a propulsione elettrica con trazione anteriore da 85 kW e 295 Nm di coppia massima. Caratteristiche gli permettono di realizzare qualsiasi tipo di consegna nel pieno rispetto dell’ambiente, anche grazie alla batteria da 47 kWh che consente un’autonomia di 168 km nonostante il carico massimo di ben 891 kg.

Il tutto, ovviamente, con la massima connettività da sempre garantita dalla Casa della Stella a Tre Punte: il Mercedes eSprinter, infatti, è provvisto di sistema multimediale MBUX (Mercedes-Benz User Experience) con servizi Mercedes PRO Connect, che permettono di gestire a 360° tutto ciò che riguarda il mondo delle consegne su larga scala. Per esempio, gli ordini possono essere controllati online e le informazioni sui veicoli, come la posizione, il livello del carburante o lo stato di manutenzione possono essere controllate quasi in tempo reale.

Ma non è tutto, perchè l’ampia personalizzazione offerta dall’eSprinter permette a questo furgone elettrico di adattarsi praticamente a qualsiasi esigenza: più di 1000 versioni diverse, infatti, possono essere realizzate grazie alle varie combinazioni di carrozzerie, telai e tonnellaggio massimo, alle quali si aggiungono le opzioni per il propulsore a trazione anteriore, disponibile con due tipologie di trasmissione di nuova generazione e anche con il cambio automatico a nove rapporti.

Si può ben capire, quindi, quale sia il segreto del successo di questo veicolo, come appunto sottolineato da Norbert Kunz, Head of Marketing di Mercedes-Benz Sprinter: “Ciò che lo rende unico è la sua versatilità, che è stata la nostra priorità assoluta accanto all’attenzione sulla sicurezza sin dal suo lancio sul mercato nel 1995. Con l’eSprinter, di conseguenza, proseguiamo questa tradizione, proponendo una vasta gamma di varianti motore con cui continuiamo a garantire la costante elettrificazione dei prodotti di Mercedes-Benz Vans“.