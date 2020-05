Opel Vivaro-e: il van elettrico con grande autonomia e capacità di carico

Nuovo Opel Vivaro-e è un veicolo commerciale a zero emissioni dotato di un motore elettrico da 100 kW (136 CV) con coppia di 260 Nm con un'autonomia elettrica che arriva fino a 330 chilometri. Tra le opzioni di ricarica c'è il pagamento facile tramite l'app "Free2Move Services", mentre lo stato della batteria si controlla tramite l'app "myOpel". Inoltre, Vivaro-e è l'unico veicolo commerciale elettrico disponibile con gancio traino

Opel compie un significativo passo in avanti nel settore dei veicoli commerciali presentato il nuovo Vivaro-e è il primo mezzo di questo tipo completamente elettrico del produttore tedesco, disponibile in tre lunghezze e con molte varianti di carrozzeria, che arriva sul mercato proprio quando la consegna di beni e servizi a zero emissioni sta diventando una necessità in molte zone.

Opel Vivaro-e: le caratteristiche

Il nuovissimo Opel Vivaro-e è un LCV (veicolo commerciale leggero) perfettamente funzionale per le elevate esigenze delle aziende e dei loro processi di lavoro. La sua portata è paragonabile a quella di veicoli commerciali leggeri simili con motori a combustione interna: con 1.275 kg Opel Vivaro-e offre un carico utile quasi al livello della versione Van 2 litri diesel (portata utile massima 1.405 kg). Inoltre, è l’unico veicolo elettrificato nel segmento di un produttore automotive equipaggiabile con un gancio traino con una capacità di rimorchio massima di 1.000 kg. I clienti di Opel Vivaro-e possono scegliere tra due dimensioni della batteria agli ioni di litio, a seconda delle loro esigenze: con 75kWh per un massimo di 330 km oppure per coloro che fanno un uso quotidiano meno intenso del loro veicolo, con 50kWh e un raggio di azione fino a 230 chilometri, entrambi calcolati nel ciclo WLTP. Le batterie sono composte rispettivamente da 27 e 18 moduli. Poiché una versione elettrica a batteria è stata progettata all’origine, le batterie sono posizionate sotto il vano di carico in modo tale da preservarne l’utilizzo. Un sofisticato sistema di frenata rigenerativa, che recupera l’energia prodotta in frenata o decelerazione, aumenta ulteriormente l’efficienza. Con 100kW (136 CV) e 260 Nm di coppia dal sistema di propulsione elettrico, Opel Vivaro-e offre prestazioni migliori rispetto alla maggior parte dei veicoli commerciali elettrici. La velocità massima controllata elettronicamente di 130 km/h consente una velocità facilmente controllabile e sicura in autostrada preservando l’autonomia elettrica.

La batteria di Opel Vivaro-e situata sotto il vano di carico abbassa il baricentro, a tutto vantaggio della stabilità in curva e in caso di vento laterale anche quando è a pieno carico e offre a tal modo un piacere di guida e sicurezza più elevati. Utilizzando una stazione di ricarica pubblica da 100 kW in corrente continua, la ricarica della batteria da 50 kWh all’80% richiede solo 30 minuti circa (circa 45 minuti per la batteria da 75 kWh). Opel offre caricatori che assicurano tempi di ricarica veloci e che proteggono la vita della batteria, coperta da garanzia di 8 anni o 160.000 km. A seconda del mercato e delle infrastrutture, Opel Vivaro-e è equipaggiato come standard con un potente caricatore trifase da 11kW di potenza massima oppure con un monofase da 7,4 kW. La funzione “Charge My Car” dall’app “Free2Move Services” consente l’accesso a oltre 140.000 punti di ricarica in tutta Europa, incluso il pagamento. Per rendere ancora più facile per i clienti la scelta del giusto punto di ricarica, “Free2Move” effettua una preselezione in base alla distanza dal punto di ricarica, alla velocità di ricarica e al prezzo di ricarica corrente delle possibili opzioni di ricarica pubblica. Con le funzioni di controllo remoto elettronico “OpelConnect”, i clienti possono utilizzare il proprio smartphone per controllare lo stato di carica della batteria o programmare i tempi di ricarica e condizionamento dell’aria. Inoltre, la gamma di funzioni di “OpelConnect” spazia da eCall e chiamate di emergenza in caso di guasti a numerosi altri servizi, come informazioni e stato del veicolo. La navigazione LIVE2 fornisce informazioni sul traffico in tempo reale.

Grazie al pratico sistema FlexCargo per carichi lunghi sul lato passeggero anteriore, la capacità di carico di 4,6 m3 della versione S aumenta a 5,1 m3. Ciò consente il trasporto di oggetti fino a 3,32 m di lunghezza. Le versioni M e L da 4,95 e 5,30 m hanno una capacità di carico massima rispettivamente di 5,8 e 6,6 m3. Scale o pannelli fino a 3,67 o 4,02 m di lunghezza possono essere riposti in modo sicuro, mentre la quantità di vani portaoggetti nell’abitacolo (che dispone di un freno di stazionamento elettrico) può ospitare comodamente numerosi oggetti più piccoli. Le ampie porte laterali e posteriori scorrevoli di Opel Vivaro-e offrono un accesso ampio e comodo all’area di carico o all’abitacolo. Particolarmente pratiche sono le porte laterali scorrevoli elettriche che si aprono automaticamente: basta un movimento del piede per aprire le porte dall’esterno del veicolo.

Opel Vivaro-e: quando arriverà sul mercato

“Come primo veicolo commerciale leggero completamente elettrico ad entrare nel segmento di mercato Van-D dei furgoni di medie dimensioni e dotato di un’autonomia fino a 330 chilometri nel ciclo WLTP, il nuovo Opel Vivaro-e fissa gli standard per la facilità di uso, affidabilità e professionalità“, ha dichiarato il CEO di Opel Michael Lohscheller. Le prenotazioni degli ordini apriranno già in estate, le prime consegne durante la fine dell’anno.