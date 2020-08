Pickup Audi: il progetto fa già discutere

L'idea di un pickup Audi è frutto della fantasia del designer Delicious Auto Works, ma il gruppo tedesco ha in casa il Volkswagen Amarok che sarebbe una buona base di partenza

Se vi dicessimo che c’è qualcuno che ha immaginato un pickup firmato Audi? La casa tedesca non si è mai avventurata in progetti di questo tipo, ma in rete circolano i rendering di un veicolo che difficilmente entrerà nelle grazie degli amanti del brand di Ingolstadt, ma che sicuramente è destinato a far discutere.

Un pickup Audi? Chissà…

Sembra essere l’estete del pickup. Forse a causa dello sterno periodo che stiamo vivendo, ma la fantasia dei designer si sfoga in questo tipo di veicoli che negli Stati Uniti sono un must, ma che sui nostri mercati non hanno un appeal così forte, come dimostrato dal mezzo flop fatto in tempi recenti da Mercedes Classe X. Così, dopo i rendering del pickup marchiato Rolls-Royce ecco arrivare quelli del pickup Audi.

Il progetto è firmato dal designer Delicious Auto Works e mostra alcune caratteristiche anche piacevoli, come il bel disegno dei cerchi, le linee massicce, mentre sul fatto della carrozzeria bicolore col cassone nero avremmo qualcosa da ridire. Ora come ora, l’idea di realizzare un pickup non pare nei piani di Audi, ma chissà, avendo a disposizione la piattaforma del Volkswagen Amarok, che appartiene al gruppo Audi, un giorno questa fantasia potrebbe diventare realtà.