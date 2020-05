Peugeot e-Expert: elettrico, capiente e potente

Il nuovo Peugeot e-Expert viene proposto in tre lunghezze (Compact, Standard e Long) e due le motorizzazioni disponibili: la prima con batteria di 50 kWh di capacità e autonomia fino a 230 km, la seconda con batteria con una capacità di 75 kWh e un’autonomia fino a 330 km

I MIGLIORI KM 0 PER TE Sul nostro canale usato risparmi fino al 40% su auto appena immatricolate! SCOPRI ORA

Dopo il successo commerciale ottenuto da Expert (con oltre 195.000 veicoli prodotti sin dal lancio avvenuto nel 2016), Peugeot gioca un’altra importante carta nella partita dei veicoli commerciali lanciando e-Expert, il furgone compatto con una nuova motorizzazione 100% elettrica.

Peugeot e-Expert: le caratteristiche

Tutte le caratteristiche del Peugeot Expert sono state mantenute anche nella nuova versione, inclusa la versione Compact, unica in questo segmento e particolarmente adatta alle strade strette e ai centri delle città congestionati dal traffico. Peugeot e-Expert si propone come un vero partner nel loro lavoro quotidiano per le aziende che hanno a cuore la loro immagine eco-responsabile. Due le motorizzazioni disponibili: la prima con batteria di 50 kWh di capacità e autonomia fino a 230 km, la seconda con batteria con una capacità di 75 kWh e un’autonomia fino a 330 km. La ricarica può avvenire con una normale presa domestica (31 ore per la batteria da 50 kWh e 47 per quella da 75 kWh), oppure con una la Wall Box da 7,4 kW e 11 kW (dimezzando i tempi) o ancora con una colonnina di ricarica pubblica per cui bastano appena 30 minuti per avere l’80% della ricarica per la batteria da 50 kWh o 45 minuti per quella batteria da 75 kWh. La batteria è garantita 8 anni o 160.000 km per il 70% della sua efficienza.

Il nuovo Peugeot e-Expert viene proposto in tre lunghezze (Compact, Standard e Long) con una capacità di traino di 1000 kg e un carico utile di 1275 kg proprio come la versione termica, con le porte laterali scorrevoli elettriche che facilitano le operazioni di carico e scarico.

Esternamente e-Expert è riconoscibile per il logo del Leone cangiante nella zona anteriore e posteriore, proposto insieme all’opzione Pack Look lo sportellino per la ricarica posto sul parafango anteriore sinistro. All’interno sono presenti un quadro strumenti analogico con un display a colori da 3,5″, una grafica apposita per il touchscreen centrale con la 3D Connected Navigation con i servizi TomTom Traffic che ora integra le colonnine di ricarica disponibili lungo il percorso e l’indicazione del percorso in base all’autonomia residua della batteria il nuovo comando del cambio automatico e-Toggle; il selettore della modalità di guida che permette di selezionare le modalità Eco (60 kW e 190 Nm erogati dal motore), Normal (80 kW, 210 Nm, ottimale per l’uso quotidiano) o Power e il freno di stazionamento elettrico.