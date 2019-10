Peugeot Expert, Citroen Jumpy, Opel Vivaro e Vauxhall Vivaro arrivano in versione 100% elettrica

I furgoni compatti di nuova generazione di Groupe PSA sono stati progettati sulla base della piattaforma multi-energia EMP2, che offre una mobilità con zero emissioni di CO2

Il Gruppo PSA ha annunciato che Peugeot Expert, Citroen Jumpy, Opel Vivaro e Vauxhall Vivaro, a partire dal 2020, saranno disponibili anche in versione 100% elettrica con due livelli di autonomia: 200 nel ciclo WLTP grazie a una batteria da 50kWh o 300 km sempre nel ciclo WLTP ma con una batteria da 75 kWh. Un ulteriore step, quello che PSA sta facendo verso un’elettrificazione completa che dovrebbe raggiungere l’apice nel 2025.

Gruppo PSA: un altro importante passo verso la rivoluzione elettrica

Dal 2019, tutti i nuovi modelli lanciati da Groupe PSA propongono una motorizzazione o al 100% elettrica o ibrida ricaricabile, con l’obiettivo di avere tutta la gamma autovetture e veicoli commerciali leggeri del Gruppo elettrificata nel 2025. Nel contesto della crescente urbanizzazione, i furgoni compatti di nuova generazione di Groupe PSA, come Peugeot Expert, Citroen Jumpy, Opel Vivaro e Vauxhall Vivaro, sono stati progettati sulla base della piattaforma multi-energia EMP2, che offre una mobilità con zero emissioni di CO2 per il trasporto delle persone con le versioni autovetture e per il trasporto di merci con le versioni veicoli commerciali, legati soprattutto allo sviluppo delle attività di e-commerce.

Groupe PSA è leader del segmento dei VCL in Europa con una quota di mercato del 24,7% (dato rilevato all’1 semestre 2019) e con questa nuova offerta di veicoli a zero emissioni, sia in versione VCL che Combispace e Navette business, l’obiettivo è quello di conquistare nuove quote in un segmento in continuo sviluppo. Le versioni al 100% elettriche dei furgoni compatti dei quattro marchi saranno assemblate nello stabilimento di Hordain (nella regione dell’Alta Francia) e saranno dotata di una catena di trazione elettrica assemblata nello stabilimento di Trémery. “Groupe PSA continua l’elettrificazione della sua gamma VCL con le versioni elettriche dei suoi furgoni compatti per clienti professionisti e privati – ha dichiarato Xavier Peugeot, Direttore della Business Unit Veicoli Commerciali di Groupe PSA -. La gamma non scende a compromessi in termini di prestazioni e permetterà di rafforzare la nostra leadership in Europa in questo segmento. Nel 2021, il 100% della nostra gamma VCL e i suoi derivati autovetture saranno elettrificati“.